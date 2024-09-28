Сослуживцы скандального адвоката Пашаева заявили, что он не был на передовой

Доброволец Хим: Пашаев не участвовал в боях на передовой в зоне СВО

28 сентября 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Пашаев развивал медийность батальонов, находясь в зоне СВО Фото: Следственный комитет Российской Федерации Бывший адвокат Эльман Пашаев не участвовал в военных действиях на передовой. Об этом сообщила доброволец Наталья Хим, которая лично знакома с адвокатом. «Службу Пашаева в обоих подразделениях назвать службой очень сложно. Пашаев и „передок“ — это несовместимые вещи», — передают РИА Новости слова Хим. Доброволец также добавила, что Пашаев во время своего нахождения в зоне СВО занимался развитием известности батальонов. По ее словам, бывший адвокат пообещал командованию решить этот вопрос. Гуманитарную помощь фронту предоставляли спонсоры, сам Пашаев только связывался с ними. Ранее Пашаева заподозрили в том, что он обманывал на деньги заключенных, оказавшихся в зоне СВО, передает телеканал 360.ru. Бывший адвокат обещал бойцам службу в тылу за сумму более миллиона рублей. Также следствие предполагает, что Пашаев соврал о ранении, чтобы получить выплату от государства в размере трех миллионов рублей, сообщает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший адвокат Эльман Пашаев не участвовал в военных действиях на передовой. Об этом сообщила доброволец Наталья Хим, которая лично знакома с адвокатом. «Службу Пашаева в обоих подразделениях назвать службой очень сложно. Пашаев и „передок“ — это несовместимые вещи», — передают РИА Новости слова Хим. Доброволец также добавила, что Пашаев во время своего нахождения в зоне СВО занимался развитием известности батальонов. По ее словам, бывший адвокат пообещал командованию решить этот вопрос. Гуманитарную помощь фронту предоставляли спонсоры, сам Пашаев только связывался с ними. Ранее Пашаева заподозрили в том, что он обманывал на деньги заключенных, оказавшихся в зоне СВО, передает телеканал 360.ru. Бывший адвокат обещал бойцам службу в тылу за сумму более миллиона рублей. Также следствие предполагает, что Пашаев соврал о ранении, чтобы получить выплату от государства в размере трех миллионов рублей, сообщает 360.ru.