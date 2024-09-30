Челябинские бизнесмены просят ввести отсрочки от армии для молодежи на заводах

01 октября 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Семен Мительман призвал вернуться к идее отсрочек от армии для заводской молодежи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Представители бизнеса в Челябинске предложили предоставлять отсрочки от армии для молодежи, приходящей работать на заводы. Вице-президент Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Семен Мительман пожаловался на потерю кадров в ходе призыва. «Мы несколько раз обращались: давайте введем двухлетнюю отсрочку для выпускников. Начнем с обучающихся в рамках „Профессионалитета“, на подготовку которых выделяются большие деньги», — заявил Мительман. Предложение руководитель озвучил в ходе заседания СПП в Челябинске. Мительман привел статистику: колледж в рамках «Профессионалитета» выпустил 10 сварщиков. Из них на предприятие трудоустроились лишь трое, остальных забрали в армию. Промышленник посетовал, что в ходе учебы компания выплачивала дополнительные стипендии, стимулировала педагогов, предоставляла наставников во время практики. Значительные затраты понесло государство. Однако молодые кадры отправились служить и нет гарантии, что они вернутся на предприятие, где их ждут. Впервые идея оставлять на заводе молодежь прозвучала два года назад в ходе заседания СПП в Миассе. Ее озвучил гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев. Разработанное совместно с Мительманом предложение призвано поднять эффективность затрачиваемых средств и обеспечить предприятия кадрами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители бизнеса в Челябинске предложили предоставлять отсрочки от армии для молодежи, приходящей работать на заводы. Вице-президент Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Семен Мительман пожаловался на потерю кадров в ходе призыва. «Мы несколько раз обращались: давайте введем двухлетнюю отсрочку для выпускников. Начнем с обучающихся в рамках „Профессионалитета“, на подготовку которых выделяются большие деньги», — заявил Мительман. Предложение руководитель озвучил в ходе заседания СПП в Челябинске. Мительман привел статистику: колледж в рамках «Профессионалитета» выпустил 10 сварщиков. Из них на предприятие трудоустроились лишь трое, остальных забрали в армию. Промышленник посетовал, что в ходе учебы компания выплачивала дополнительные стипендии, стимулировала педагогов, предоставляла наставников во время практики. Значительные затраты понесло государство. Однако молодые кадры отправились служить и нет гарантии, что они вернутся на предприятие, где их ждут. Впервые идея оставлять на заводе молодежь прозвучала два года назад в ходе заседания СПП в Миассе. Ее озвучил гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев. Разработанное совместно с Мительманом предложение призвано поднять эффективность затрачиваемых средств и обеспечить предприятия кадрами.