30 сентября 2024

Челябинские бизнесмены просят ввести отсрочки от армии для молодежи на заводах

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Заседании Правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, мительман семен
Семен Мительман призвал вернуться к идее отсрочек от армии для заводской молодежи Фото:

Представители бизнеса в Челябинске предложили предоставлять отсрочки от армии для молодежи, приходящей работать на заводы. Вице-президент Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Семен Мительман пожаловался на потерю кадров в ходе призыва.

«Мы несколько раз обращались: давайте введем двухлетнюю отсрочку для выпускников. Начнем с обучающихся в рамках „Профессионалитета“, на подготовку которых выделяются большие деньги», — заявил Мительман.

Предложение руководитель озвучил в ходе заседания СПП в Челябинске. Мительман привел статистику: колледж в рамках «Профессионалитета» выпустил 10 сварщиков. Из них на предприятие трудоустроились лишь трое, остальных забрали в армию. Промышленник посетовал, что в ходе учебы компания выплачивала дополнительные стипендии, стимулировала педагогов, предоставляла наставников во время практики. Значительные затраты понесло государство. Однако молодые кадры отправились служить и нет гарантии, что они вернутся на предприятие, где их ждут.

Впервые идея оставлять на заводе молодежь прозвучала два года назад в ходе заседания СПП в Миассе. Ее озвучил гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев. Разработанное совместно с Мительманом предложение призвано поднять эффективность затрачиваемых средств и обеспечить предприятия кадрами.

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Представители бизнеса в Челябинске предложили предоставлять отсрочки от армии для молодежи, приходящей работать на заводы. Вице-президент Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Семен Мительман пожаловался на потерю кадров в ходе призыва. «Мы несколько раз обращались: давайте введем двухлетнюю отсрочку для выпускников. Начнем с обучающихся в рамках „Профессионалитета“, на подготовку которых выделяются большие деньги», — заявил Мительман. Предложение руководитель озвучил в ходе заседания СПП в Челябинске. Мительман привел статистику: колледж в рамках «Профессионалитета» выпустил 10 сварщиков. Из них на предприятие трудоустроились лишь трое, остальных забрали в армию. Промышленник посетовал, что в ходе учебы компания выплачивала дополнительные стипендии, стимулировала педагогов, предоставляла наставников во время практики. Значительные затраты понесло государство. Однако молодые кадры отправились служить и нет гарантии, что они вернутся на предприятие, где их ждут. Впервые идея оставлять на заводе молодежь прозвучала два года назад в ходе заседания СПП в Миассе. Ее озвучил гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев. Разработанное совместно с Мительманом предложение призвано поднять эффективность затрачиваемых средств и обеспечить предприятия кадрами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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