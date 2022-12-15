На миасском заводе попросили об отсрочке от армии для выпускников

Отсрочку от армии предложили предоставлять выпускникам программы «Профессионалитет» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гендиректор автозавода «Урал» в Миассе Челябинской области Павел Яковлев 16 декабря предложил ввести отсрочку для выпускников, обучающихся в рамках программы федерального проекта «Профессионалитет». Инициатива прозвучала в ходе заседания Союза промышленников и предпринимателей (СПП) в Миассе.

«Выступаем с законодательной инициативой о предоставлении отсрочки от призыва на срочную службу в ряды Вооруженных Сил РФ для выпускников образовательных организаций — участников программы проекта „Профессионалитет“. Это поможет закрепить молодые кадры на предприятии», — отметил Яковлев в процессе выступления.

Отсрочку руководитель предложил обусловить возвращением выпускника для работы на предприятии. Яковлев отметил: студенты завершают учебу в 19 лет, и затем им нужно время, чтобы закрепиться на заводе. Гендиректор рассчитывает: после службы в армии молодой человек с высокой долей вероятности вернется в свой коллектив.

Глава автозавода анонсировал увеличение в 2023 году численности предприятия на 2,5 тысячи человек. В результате к концу 2023 года количество сотрудников «Урала» составит 8696 человек. Рост в сравнении с 2022 годом — 33%. Показатель свидетельствует о более интенсивной кадровой политике: прирост в уходящем году был на уровне 6,4%, в результате чего в настоящее время штатная численность коллектива достигла 6548 работников.

Инициатива о введении отсрочки является совместной с другим выступавшим, вице-президентом СПП Семеном Мительманом. На заседании в Миассе промышленник заявил, что автозавод «Урал» является примером для производственников по части социальных программ, работы с кадрами и внедрения технологий. Мительман отметил успехи регионального минобразования по привлечению финансирования для восьми кластеров проекта «Профессионалитет».