Названа причина смерти Вячеслава Добрынина, чьи песни пела Пугачева

Российский артист Вячеслав Добрынин умер по причине острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает Mash, ссылаясь на источник.
«Предварительная причина смерти Вячеслава Добрынина — острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения», — передают авторы канала. Артиста госпитализировали неделей ранее.
Добрынин на протяжении последних двух месяцев практически не вставал с кровати, отмечают авторы Mash. Отмечается также, что состояние артиста спровоцировали три перенесенных инсульта ранее. Он скончался 1 октября на 79 году жизни. Всего у Добрынина за карьеру накопилось порядка 1000 написанных песен. Некоторые из них пела артистка Алла Пугачева.
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