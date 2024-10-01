Названа причина смерти Вячеслава Добрынина, чьи песни пела Пугачева

Mash: Вячеслав Добрынин умер по причине сердечной недостаточности

01 октября 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Российский артист Вячеслав Добрынин умер по причине острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает Mash, ссылаясь на источник. «Предварительная причина смерти Вячеслава Добрынина — острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения», — передают авторы канала. Артиста госпитализировали неделей ранее. Добрынин на протяжении последних двух месяцев практически не вставал с кровати, отмечают авторы Mash. Отмечается также, что состояние артиста спровоцировали три перенесенных инсульта ранее. Он скончался 1 октября на 79 году жизни. Всего у Добрынина за карьеру накопилось порядка 1000 написанных песен. Некоторые из них пела артистка Алла Пугачева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский артист Вячеслав Добрынин умер по причине острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает Mash, ссылаясь на источник. «Предварительная причина смерти Вячеслава Добрынина — острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения», — передают авторы канала. Артиста госпитализировали неделей ранее. Добрынин на протяжении последних двух месяцев практически не вставал с кровати, отмечают авторы Mash. Отмечается также, что состояние артиста спровоцировали три перенесенных инсульта ранее. Он скончался 1 октября на 79 году жизни. Всего у Добрынина за карьеру накопилось порядка 1000 написанных песен. Некоторые из них пела артистка Алла Пугачева.