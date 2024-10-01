Названа причина смерти Вячеслава Добрынина, чьи песни пела Пугачева

Mash: Вячеслав Добрынин умер по причине сердечной недостаточности
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Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет Фото:

Российский артист Вячеслав Добрынин умер по причине острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает Mash, ссылаясь на источник.

«Предварительная причина смерти Вячеслава Добрынина — острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения», — передают авторы канала. Артиста госпитализировали неделей ранее.

Добрынин на протяжении последних двух месяцев практически не вставал с кровати, отмечают авторы Mash. Отмечается также, что состояние артиста спровоцировали три перенесенных инсульта ранее. Он скончался 1 октября на 79 году жизни. Всего у Добрынина за карьеру накопилось порядка 1000 написанных песен. Некоторые из них пела артистка Алла Пугачева.

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Российский артист Вячеслав Добрынин умер по причине острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает Mash, ссылаясь на источник. «Предварительная причина смерти Вячеслава Добрынина — острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения», — передают авторы канала. Артиста госпитализировали неделей ранее. Добрынин на протяжении последних двух месяцев практически не вставал с кровати, отмечают авторы Mash. Отмечается также, что состояние артиста спровоцировали три перенесенных инсульта ранее. Он скончался 1 октября на 79 году жизни. Всего у Добрынина за карьеру накопилось порядка 1000 написанных песен. Некоторые из них пела артистка Алла Пугачева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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