Курганские полицейские посетили ребенка, пострадавшего в ДТП

02 октября 2024 в 03:55 Размер текста - 17 +

Мальчик пострадал в ДТП на трассе (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Кургане сотрудники Госавтоинспекции посетили в больнице мальчика, серьезно пострадавшего в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ребенка сбил автомобиль 19 сентября. «Благодаря усилиям врачей ребенок начал поправляться, и автоинспекторы решили навестить мальчика и поднять ему настроение. Полицейские подарили тематические и сладкие подарками с пожеланиями скорейшего выздоровления», — сообщили в telegram-канале ведомства. ДТП произошло 19 сентября. На трассе Курган — Путейское первоклассник переходил дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем. В результате аварии мальчик получил травмы и был госпитализирован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане сотрудники Госавтоинспекции посетили в больнице мальчика, серьезно пострадавшего в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ребенка сбил автомобиль 19 сентября. «Благодаря усилиям врачей ребенок начал поправляться, и автоинспекторы решили навестить мальчика и поднять ему настроение. Полицейские подарили тематические и сладкие подарками с пожеланиями скорейшего выздоровления», — сообщили в telegram-канале ведомства. ДТП произошло 19 сентября. На трассе Курган — Путейское первоклассник переходил дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем. В результате аварии мальчик получил травмы и был госпитализирован.