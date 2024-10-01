Курганские полицейские посетили ребенка, пострадавшего в ДТП

В Кургане сотрудники Госавтоинспекции посетили в больнице мальчика, серьезно пострадавшего в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ребенка сбил автомобиль 19 сентября.
«Благодаря усилиям врачей ребенок начал поправляться, и автоинспекторы решили навестить мальчика и поднять ему настроение. Полицейские подарили тематические и сладкие подарками с пожеланиями скорейшего выздоровления», — сообщили в telegram-канале ведомства.
ДТП произошло 19 сентября. На трассе Курган — Путейское первоклассник переходил дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем. В результате аварии мальчик получил травмы и был госпитализирован.
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В Кургане сотрудники Госавтоинспекции посетили в больнице мальчика, серьезно пострадавшего в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ребенка сбил автомобиль 19 сентября. «Благодаря усилиям врачей ребенок начал поправляться, и автоинспекторы решили навестить мальчика и поднять ему настроение. Полицейские подарили тематические и сладкие подарками с пожеланиями скорейшего выздоровления», — сообщили в telegram-канале ведомства. ДТП произошло 19 сентября. На трассе Курган — Путейское первоклассник переходил дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем. В результате аварии мальчик получил травмы и был госпитализирован.