Общество Мосгорсуд решил судьбу имущества Блиновской и банковского счета ее отца Мосгорсуд признал законным продление ареста имущества Блиновской 02 октября 2024 в 16:11 Размер текста - 17 + Суд исключил из перечня арестованного имущества счет отца Блиновской Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Московский суд признал законным продление срока обеспечительных мер на имущество блогера Елены Блиновской. Она проходит по делу на налоговом преступлении. «Мосгорсуд признал законным продление срока обеспечительных мер на имущество блогера Блиновской по делу о налоговом преступлении», — передает ТАСС решение суда. Кроме того, из перечня арестованного имущества Блиновской исключили банковский счет ее отца. Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на сумму 908 миллионов рублей. Из материалов дела следует, что она использовала схемы дробления бизнеса. Блиновская была задержана в 2023 году при попытке покинуть страну. Часть долгов она выплатила. Недавно ей продлили арест: блогер останется в СИЗО минимум до 2 февраля 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Московский суд признал законным продление срока обеспечительных мер на имущество блогера Елены Блиновской. Она проходит по делу на налоговом преступлении. «Мосгорсуд признал законным продление срока обеспечительных мер на имущество блогера Блиновской по делу о налоговом преступлении», — передает ТАСС решение суда. Кроме того, из перечня арестованного имущества Блиновской исключили банковский счет ее отца. Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на сумму 908 миллионов рублей. Из материалов дела следует, что она использовала схемы дробления бизнеса. Блиновская была задержана в 2023 году при попытке покинуть страну. Часть долгов она выплатила. Недавно ей продлили арест: блогер останется в СИЗО минимум до 2 февраля 2025 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям