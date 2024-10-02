Президент Ирана предупредил Израиль о более сильном ответе

02 октября 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Пезешкиан выразил позицию Ирана, которая заключается в стремлении к миру и стабильности Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет Иран предупреждает Израиль о серьезном ответе в случае продолжения эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, сообщает информационное агентство ISNA. «Если Израиль сейчас будет действовать по-другому, мы дадим более сильный ответ», — подчеркнул Пезешкиан. Иранский лидер обвинил Израиль в намерении расширить кризис в регионе и призвал международное сообщество, включая США и Европу, препятствовать этому. Он также напомнил о недавнем инциденте с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, за что Иран обвиняет Израиль. Пезешкиан выразил позицию Ирана, которая заключается в стремлении к миру и стабильности, но при этом страна готова к решительным действиям в ответ на агрессивные действия со стороны Израиля. Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю вечером 1 октября. По различным источникам, было выпущено от 200 до 500 ракет, сообщает. Удар стал ответной мерой на убийство лидера «Хезболлах» Хасана Насраллы и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана, которые погибли в результате авиаудара ЦАХАЛ 27 сентября в южном пригороде Бейрута. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иран предупреждает Израиль о серьезном ответе в случае продолжения эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, сообщает информационное агентство ISNA. «Если Израиль сейчас будет действовать по-другому, мы дадим более сильный ответ», — подчеркнул Пезешкиан. Иранский лидер обвинил Израиль в намерении расширить кризис в регионе и призвал международное сообщество, включая США и Европу, препятствовать этому. Он также напомнил о недавнем инциденте с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, за что Иран обвиняет Израиль. Пезешкиан выразил позицию Ирана, которая заключается в стремлении к миру и стабильности, но при этом страна готова к решительным действиям в ответ на агрессивные действия со стороны Израиля. Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю вечером 1 октября. По различным источникам, было выпущено от 200 до 500 ракет, сообщает. Удар стал ответной мерой на убийство лидера «Хезболлах» Хасана Насраллы и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана, которые погибли в результате авиаудара ЦАХАЛ 27 сентября в южном пригороде Бейрута.