Чем опасна белокрылка и как от нее избавиться: важные советы садовода

Белокрылки — мелкие насекомые, которые очень опасны для растений. Они развиваются на 600 видах растений и разносят более 60 вирусов, убивающих плоды и цветы. При этом их непросто обнаружить и от них сложно избавиться. О том, чем опасна белокрылка, как защитить от нее огород — в материале URA.RU.
Как выглядят белокрылки
Взрослые особи белокрылок внешне схожи с мелкими мотыльками. Их размеры составляют от 1 до 3 миллиметров в длину. Окраска тела варьируется от белой до желтовато-красной, на поверхности заметны темные пятна. Крылья покрыты белым порошкообразным налетом, напоминающим муку, и в состоянии покоя складываются в форме крыши. Личинки имеют полупрозрачную, овальную форму и ведут малоподвижный образ жизни, прикрепляясь к нижней стороне листьев, которыми питаются.
Виды
- Тепличная, или оранжерейная. Повреждает томаты, огурцы и некоторые цветочные растения.
- Цитрусовая. Опасный карантинный вредитель цитрусовых культур.
- Земляничная. Вредитель земляники.
- Капустная. Предпочитает растения семейства капустных.
- Табачная. Может жить как в открытом грунте на томатах, перце, баклажанах, так и в защищенном грунте.
Чем опасны белокрылки для растений
По данным Россельхознадзора, белокрылки опасны для растений на всех этапах их роста. Личинки насекомых питаются соком листьев, из-за чего листья желтеют, деформируются и опадают. Взрослые особи повреждают сочные части растения. Также сообщается, что белокрылка переносит возбудителей опасных заболеваний табака, огурцов, хлопчатника, томатов, цветочных культур. Из-за этого нередко гибнет до 80% урожая.
"Белокрылки развиваются на 600 видах растений. Они высасывают сок и вызывают ослабление растений. Кроме того, они являются переносчиком свыше 60 различных вирусов-возбудителей опасных заболеваний растений, в том числе вируса хлоротичной курчавости листьев томата", — говорится на сайте Россельхознадзора.
По данным ведомства, белокрылка может появиться любом регионе России, где выращивают овощную и декоративную продукцию. Основные пути распространения — срезанные растения, горшечные культуры, рассада, гербарий и сухоцветы.
«В зоне риска находятся ягодные, цитрусовые и бахчевые культуры, а также декоративные и лекарственные растения. Однако излюбленными культурами белокрылки являются овощные — перец, огурец, салат, томат, и многочисленные цветочные растения», — сообщили специалисты.
Уточняется, что белокрылки особенно активны в теплицах, парниках и оранжереях, где повышенный уровень влажности и высокая температура воздуха.
Почему в огороде появляются белокрылки
Белокрылки могут попасть в огород через приобретенное растение или зараженную почву. Яйца вредителей успешно переживают зимний период в грунте, а с наступлением тепла весной трансформируются в личинок. Бабочки могут быть перенесены ветром с другого участка или листьев, где они поселились. Также возможен перенос вредителей на верхней одежде человека или на шерсти домашних животных.
Как обнаружить белокрылок на огороде
Для того, чтобы выявить белокрылок нужно регулярно обследовать растения на предмет появления личинок вредителя. По данным специалистов Россельхознадзора, обычно их находят на нижней поверхности листьев. «Взрослые особи характеризуются наличием крыльев, покрытых белым восковидным налетом. При легком встряхивании листа можно заметить облако мелких летающих насекомых, которые спустя короткое время возвращаются на растение», — говорится на сайте ведомства.
Признаки появления белокрылок:
- замедление роста и развития растений;
- пожелтение, скручивание и опадание листьев;
- белесый липкий налет на побегах и листьях;
- скопления личинок на нижней стороне листа.
При появлении белокрылок у томатов и перца задерживается созревание плодов, у герберы происходит пожелтение цветоносов и листьев. Среди других признаков поражения у разных растений — хлоротичные пятна, опадение листвы и плодов, а также деформации плодов.
Как избавиться от белокрылки: советы садовода
Садовод-блогер, автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере» Светлана Самойлова сообщила URA.RU, что избавиться от белокрылки трудно, однако возможно с помощью регулярных опрыскиваний территории.
«Сразу скажу, что это трудно. Однако, если запастись терпением и регулярно проводить опрыскивания, то реально. Чем опрыскать: актеллик, карбофос, теппекки. Разводить в соответствии с инструкцией и опрыскивать каждые три дня до тех пор, пока вредитель не исчезнет», — рассказала блогер. Светлана Самойлова также посоветовала для ликвидации вредителя использовать табачную шашку.
Также можно зажигать табачную шашку на ночь и закрывать двери, либо ходить с приклеенными на доску листами желтого цвета и ловить вредителя. Это готовые ловушки, они есть в продаже, их в теплице развешивают или ходят с ними там, где вредитель. Одной рукой держат ловушку, а другой проводят по листьям, выгоняя белокрылку, что летит на клеевую ловушку", — рассказала блогер.
Также эксперт посоветовала окуривать теплицы табачной шашкой еще перед посадкой, в период когда лежит снег. Она рассказала, что шашки поджигают и оставляю дымиться на ночь в закрытой теплице, так постепенно шашки будут выкуривать вредителей, оставшихся зимовать. После этого теплицу не рекомендуется открывать 4-5 дней. В качестве альтернативы садовод рекомендует опрыскивать теплицу раствором карбофоса и так же оставлять ее закрытой на 4-5 дней.
В Россельхознадзоре также рекомендуют промораживать теплицы. В профилактических целях специалисты советуют тщательно удалять из теплиц растительный мусор, так как личинки насекомого зимуют в опаде и сорняках.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Несмотря на трудности и попытки дискредитировать нас, URA.RU продолжает держать вас в курсе главных событий. О том, что происходит с агентством, а также последних новостях России и мира — в telegram-канале URA.RU.