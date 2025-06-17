Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

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Дональд Трамп сделал заявление о капитуляции Ирана
Дональд Трамп сделал заявление о капитуляции Ирана Фото:
новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

США требуют от Ирана безоговорочной капитуляции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп

«Безоговорочной капитуляции!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. При этом он заявил, что у Вашингтона пока нет планов устранять верховного лидера Ирана Али Хаменеи. 

Новая война между Израилем и Ираном началась из-за ядерных объектов. Штаты пытались решить этот вопрос через переговоры, однако они не принесли существенных результатов. Все подробности — в сюжете URA.RU

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США требуют от Ирана безоговорочной капитуляции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.  «Безоговорочной капитуляции!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. При этом он заявил, что у Вашингтона пока нет планов устранять верховного лидера Ирана Али Хаменеи.  Новая война между Израилем и Ираном началась из-за ядерных объектов. Штаты пытались решить этот вопрос через переговоры, однако они не принесли существенных результатов. Все подробности — в сюжете URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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