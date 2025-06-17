Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

Дональд Трамп сделал заявление о капитуляции Ирана
новость из сюжетаИзраиль нанес удары по ядерным объектам Ирана
США требуют от Ирана безоговорочной капитуляции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Безоговорочной капитуляции!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. При этом он заявил, что у Вашингтона пока нет планов устранять верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Новая война между Израилем и Ираном началась из-за ядерных объектов. Штаты пытались решить этот вопрос через переговоры, однако они не принесли существенных результатов. Все подробности — в сюжете URA.RU.
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