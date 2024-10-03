Военнослужащие ВСУ изнасиловали мирную жительницу Курской области, после чего отрезали ей голову, сообщил мужчина, живущий под Суджей. Кадры с его показаниями были предоставлены РИА Новости Родионом Мирошником, посолом по особым поручениям МИД России.
«Одну женщину, она агрономом была, изнасиловали, а потом отрезали голову. Вот что творится! Они не люди, особенно поляки и грузины», — рассказал житель окрестностей Суджи.
Мужчина утверждает, что украинские боевики, в том числе осужденные за серьезные преступления, занимаются мародерством, вывозя все ценное. Мирошник сообщил, что эти показания в настоящее время находятся на рассмотрении Главного военного следственного управления СК России. По его словам, люди, упомянутые в показаниях мужчины, числятся пропавшими без вести.
Ранее у одного из украинских солдат нашли видео расправы боевиков над мирными жителями Курской области, пишет RT. На кадрах видно, как ВСУ приказывают выйти людям в комнате, а после делают несколько выстрелов из автоматов.
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Военнослужащие ВСУ изнасиловали мирную жительницу Курской области, после чего отрезали ей голову, сообщил мужчина, живущий под Суджей. Кадры с его показаниями были предоставлены РИА Новости Родионом Мирошником, посолом по особым поручениям МИД России. «Одну женщину, она агрономом была, изнасиловали, а потом отрезали голову. Вот что творится! Они не люди, особенно поляки и грузины», — рассказал житель окрестностей Суджи. Мужчина утверждает, что украинские боевики, в том числе осужденные за серьезные преступления, занимаются мародерством, вывозя все ценное. Мирошник сообщил, что эти показания в настоящее время находятся на рассмотрении Главного военного следственного управления СК России. По его словам, люди, упомянутые в показаниях мужчины, числятся пропавшими без вести. Ранее у одного из украинских солдат нашли видео расправы боевиков над мирными жителями Курской области, пишет RT. На кадрах видно, как ВСУ приказывают выйти людям в комнате, а после делают несколько выстрелов из автоматов.