Начался период растущей Луны: что ни в коем случае нельзя делать в это время

В период растущей Луны не стоит голодать и растрачивать деньги

03 октября 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Растущая луна придаст энергии и мотивации Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Период растущей Луны в начале октября предвещает новый этап развития и обновления. Однако астрологи предупреждают, что необдуманные действия могут вывести из состояния равновесия и негативно повлиять на будущее. Фаза Луны С 3 октября по 16 октября 2024 года Луна будет находиться в растущей фазе. Это время, когда она постепенно увеличивается в размере и яркости. Мы можем чувствовать прилив энергии и мотивации. Зодиак, в котором Луна находится сегодня Начало октября — это время, когда Луна находится в знаке Весов. Это влияет на наши эмоции и отношения. Весы — это знак партнерства, баланса и гармонии. Растущая луна — это время обдуманных решений и обретения внутренней уверенности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чего ждать от растущей луны в начале октября Это время для старта новых проектов и стремления к ранее поставленным целям. Ночное светило стимулирует наше желание действовать и принимать решения. Эмоции и чувства В начале октября мы можем чувствовать потребность в понимании. Чтобы его обрести, важно стремиться к компромиссу и сотрудничеству. Луна в Весах также заставляет задуматься о красоте и искусстве. Физическое состояние Восходящая луна будет способствовать выстраиванию баланса между физическим и эмоциональным здоровьем. Умеренная активность, такая как легкая гимнастика или неторопливые прогулки на свежем воздухе, особенно вдоль берега водоема, принесет несомненную пользу организму и подарит хорошее настроение. Растущая луна в знаке Весов — период для душевного поиска Фото: Александр Мамаев © URA.RU Работа и карьера Идеальный момент, чтобы найти компромисс между карьерными целями и финансовыми потребностями. Это время отлично подходит для совместной работы, общения и подведения итогов по предыдущим проектам. Отношения В начале октября будет ощущаться потребность в романтике, эмоциональном обогащении, уверенности в нужности. Появится желание лучше понять своего партнера и укрепить эмоциональную связь с ним. Финансы Может возникнуть желание зарабатывать больше. Период растущей луны особенно благоприятен для тех, кто работает на себя или ведет бизнес. В это время стоит планировать свои финансы на долгосрочную перспективу. Астрологи говорят, что октябрь — время для новых начинаний и реализации давно отложенных планов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Что нельзя делать во время растущей Луны Конфликтовать. Это поможет сохранить внутренний баланс и гармонию. Споры могут помешать эффективной работе и учебе, а также отвлечь внимание от основных задач и целей.

Совершать крупные покупки. В это время лучше заняться планированием будущего бюджета и пересмотра отношения к деньгам.

Садиться на диету. Голодание может вызвать стресс у организма. А еще астрологи не рекомендуют обрезать растения, гасить долги, менять жилье и стричь волосы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Период растущей Луны в начале октября предвещает новый этап развития и обновления. Однако астрологи предупреждают, что необдуманные действия могут вывести из состояния равновесия и негативно повлиять на будущее. С 3 октября по 16 октября 2024 года Луна будет находиться в растущей фазе. Это время, когда она постепенно увеличивается в размере и яркости. Мы можем чувствовать прилив энергии и мотивации. Начало октября — это время, когда Луна находится в знаке Весов. Это влияет на наши эмоции и отношения. Весы — это знак партнерства, баланса и гармонии. Это время для старта новых проектов и стремления к ранее поставленным целям. Ночное светило стимулирует наше желание действовать и принимать решения. Эмоции и чувства В начале октября мы можем чувствовать потребность в понимании. Чтобы его обрести, важно стремиться к компромиссу и сотрудничеству. Луна в Весах также заставляет задуматься о красоте и искусстве. Физическое состояние Восходящая луна будет способствовать выстраиванию баланса между физическим и эмоциональным здоровьем. Умеренная активность, такая как легкая гимнастика или неторопливые прогулки на свежем воздухе, особенно вдоль берега водоема, принесет несомненную пользу организму и подарит хорошее настроение. Работа и карьера Идеальный момент, чтобы найти компромисс между карьерными целями и финансовыми потребностями. Это время отлично подходит для совместной работы, общения и подведения итогов по предыдущим проектам. Отношения В начале октября будет ощущаться потребность в романтике, эмоциональном обогащении, уверенности в нужности. Появится желание лучше понять своего партнера и укрепить эмоциональную связь с ним. Финансы Может возникнуть желание зарабатывать больше. Период растущей луны особенно благоприятен для тех, кто работает на себя или ведет бизнес. В это время стоит планировать свои финансы на долгосрочную перспективу.