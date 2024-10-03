Начался период растущей Луны: что ни в коем случае нельзя делать в это время

Период растущей Луны в начале октября предвещает новый этап развития и обновления. Однако астрологи предупреждают, что необдуманные действия могут вывести из состояния равновесия и негативно повлиять на будущее.
Фаза Луны
С 3 октября по 16 октября 2024 года Луна будет находиться в растущей фазе. Это время, когда она постепенно увеличивается в размере и яркости. Мы можем чувствовать прилив энергии и мотивации.
Зодиак, в котором Луна находится сегодня
Начало октября — это время, когда Луна находится в знаке Весов. Это влияет на наши эмоции и отношения. Весы — это знак партнерства, баланса и гармонии.
Чего ждать от растущей луны в начале октября
Это время для старта новых проектов и стремления к ранее поставленным целям. Ночное светило стимулирует наше желание действовать и принимать решения.
Эмоции и чувства
В начале октября мы можем чувствовать потребность в понимании. Чтобы его обрести, важно стремиться к компромиссу и сотрудничеству. Луна в Весах также заставляет задуматься о красоте и искусстве.
Физическое состояние
Восходящая луна будет способствовать выстраиванию баланса между физическим и эмоциональным здоровьем. Умеренная активность, такая как легкая гимнастика или неторопливые прогулки на свежем воздухе, особенно вдоль берега водоема, принесет несомненную пользу организму и подарит хорошее настроение.
Работа и карьера
Идеальный момент, чтобы найти компромисс между карьерными целями и финансовыми потребностями. Это время отлично подходит для совместной работы, общения и подведения итогов по предыдущим проектам.
Отношения
В начале октября будет ощущаться потребность в романтике, эмоциональном обогащении, уверенности в нужности. Появится желание лучше понять своего партнера и укрепить эмоциональную связь с ним.
Финансы
Может возникнуть желание зарабатывать больше. Период растущей луны особенно благоприятен для тех, кто работает на себя или ведет бизнес. В это время стоит планировать свои финансы на долгосрочную перспективу.
Что нельзя делать во время растущей Луны
- Конфликтовать. Это поможет сохранить внутренний баланс и гармонию. Споры могут помешать эффективной работе и учебе, а также отвлечь внимание от основных задач и целей.
- Совершать крупные покупки. В это время лучше заняться планированием будущего бюджета и пересмотра отношения к деньгам.
- Садиться на диету. Голодание может вызвать стресс у организма. А еще астрологи не рекомендуют обрезать растения, гасить долги, менять жилье и стричь волосы.
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