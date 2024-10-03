Начался период растущей Луны: что ни в коем случае нельзя делать в это время

В период растущей Луны не стоит голодать и растрачивать деньги
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Луна. Пермь, полумесяц, луна, спутник, звезда, ночь
Растущая луна придаст энергии и мотивации Фото:

Период растущей Луны в начале октября предвещает новый этап развития и обновления. Однако астрологи предупреждают, что необдуманные действия могут вывести из состояния равновесия и негативно повлиять на будущее.

Фаза Луны

С 3 октября по 16 октября 2024 года Луна будет находиться в растущей фазе. Это время, когда она постепенно увеличивается в размере и яркости. Мы можем чувствовать прилив энергии и мотивации.

Зодиак, в котором Луна находится сегодня

Начало октября — это время, когда Луна находится в знаке Весов. Это влияет на наши эмоции и отношения. Весы — это знак партнерства, баланса и гармонии.

Городская иллюминация к Новому году. Челябинск
Растущая луна — это время обдуманных решений и обретения внутренней уверенности
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Чего ждать от растущей луны в начале октября

Это время для старта новых проектов и стремления к ранее поставленным целям. Ночное светило стимулирует наше желание действовать и принимать решения.

Эмоции и чувства

В начале октября мы можем чувствовать потребность в понимании. Чтобы его обрести, важно стремиться к компромиссу и сотрудничеству. Луна в Весах также заставляет задуматься о красоте и искусстве.

Физическое состояние

Восходящая луна будет способствовать выстраиванию баланса между физическим и эмоциональным здоровьем. Умеренная активность, такая как легкая гимнастика или неторопливые прогулки на свежем воздухе, особенно вдоль берега водоема, принесет несомненную пользу организму и подарит хорошее настроение.

Рок-фестиваль Урал Фест 2016. Ural Fest на озере Балтым. Екатеринбург
Растущая луна в знаке Весов — период для душевного поиска
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Работа и карьера

Идеальный момент, чтобы найти компромисс между карьерными целями и финансовыми потребностями. Это время отлично подходит для совместной работы, общения и подведения итогов по предыдущим проектам.

Отношения

В начале октября будет ощущаться потребность в романтике, эмоциональном обогащении, уверенности в нужности. Появится желание лучше понять своего партнера и укрепить эмоциональную связь с ним.

Финансы

Может возникнуть желание зарабатывать больше. Период растущей луны особенно благоприятен для тех, кто работает на себя или ведет бизнес. В это время стоит планировать свои финансы на долгосрочную перспективу.

Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск
Астрологи говорят, что октябрь — время для новых начинаний и реализации давно отложенных планов
Фото:

Что нельзя делать во время растущей Луны

  • Конфликтовать. Это поможет сохранить внутренний баланс и гармонию. Споры могут помешать эффективной работе и учебе, а также отвлечь внимание от основных задач и целей.
  • Совершать крупные покупки. В это время лучше заняться планированием будущего бюджета и пересмотра отношения к деньгам.
  • Садиться на диету. Голодание может вызвать стресс у организма. А еще астрологи не рекомендуют обрезать растения, гасить долги, менять жилье и стричь волосы.

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Период растущей Луны в начале октября предвещает новый этап развития и обновления. Однако астрологи предупреждают, что необдуманные действия могут вывести из состояния равновесия и негативно повлиять на будущее. С 3 октября по 16 октября 2024 года Луна будет находиться в растущей фазе. Это время, когда она постепенно увеличивается в размере и яркости. Мы можем чувствовать прилив энергии и мотивации. Начало октября — это время, когда Луна находится в знаке Весов. Это влияет на наши эмоции и отношения. Весы — это знак партнерства, баланса и гармонии. Это время для старта новых проектов и стремления к ранее поставленным целям. Ночное светило стимулирует наше желание действовать и принимать решения. Эмоции и чувства В начале октября мы можем чувствовать потребность в понимании. Чтобы его обрести, важно стремиться к компромиссу и сотрудничеству. Луна в Весах также заставляет задуматься о красоте и искусстве. Физическое состояние Восходящая луна будет способствовать выстраиванию баланса между физическим и эмоциональным здоровьем. Умеренная активность, такая как легкая гимнастика или неторопливые прогулки на свежем воздухе, особенно вдоль берега водоема, принесет несомненную пользу организму и подарит хорошее настроение. Работа и карьера Идеальный момент, чтобы найти компромисс между карьерными целями и финансовыми потребностями. Это время отлично подходит для совместной работы, общения и подведения итогов по предыдущим проектам. Отношения В начале октября будет ощущаться потребность в романтике, эмоциональном обогащении, уверенности в нужности. Появится желание лучше понять своего партнера и укрепить эмоциональную связь с ним. Финансы Может возникнуть желание зарабатывать больше. Период растущей луны особенно благоприятен для тех, кто работает на себя или ведет бизнес. В это время стоит планировать свои финансы на долгосрочную перспективу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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