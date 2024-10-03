Forbes: Украина отправила в Курскую область свои лучшие танки

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, Challenger 2, Челленджер 2, Леопард 2, stock
Leopard 2A6 были замечены в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Киев отправил в Курскую область одни из лучших танков в своем арсенале — Strv 122 или Leopard 2A6 шведского или немецкого производства. Эти два типа танков очень похожи, отличаются лишь длиной основных орудий, сообщают иностранные СМИ.

«Были замечены [солдаты ВСУ] под Курском с <…> танками шведского или немецкого производства — Strv 122 или Leopard 2A6. Это одни из лучших машин в украинском арсенале», — пишет Forbes.

Танки Strv 122 и Leopard 2A6 относятся к числу наиболее защищенных боевых машин в мире, с весом около 70 тонн каждый, что обусловлено тяжелыми стальными и композитными броневыми слоями. Каждый экземпляр Strv 122 и Leopard 2A6 представляет собой высокую ценность. Издание отмечает, что в 2023 году Украина получила ограниченное количество этих танков: всего 10 шведских Strv 122 и 21 немецко-португальский Leopard 2A6.

Ранее на одном из участков фронта в Курской области возникла «дорога смерти», где была обнаружена подбитая техника ВСУ. Российские силы смогли парализовать противника для группировки в Ольговке. При этом по украинской технике работают в связке артиллерия и ударные дроны.

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Киев отправил в Курскую область одни из лучших танков в своем арсенале — Strv 122 или Leopard 2A6 шведского или немецкого производства. Эти два типа танков очень похожи, отличаются лишь длиной основных орудий, сообщают иностранные СМИ. «Были замечены [солдаты ВСУ] под Курском с <…> танками шведского или немецкого производства — Strv 122 или Leopard 2A6. Это одни из лучших машин в украинском арсенале», — пишет Forbes. Танки Strv 122 и Leopard 2A6 относятся к числу наиболее защищенных боевых машин в мире, с весом около 70 тонн каждый, что обусловлено тяжелыми стальными и композитными броневыми слоями. Каждый экземпляр Strv 122 и Leopard 2A6 представляет собой высокую ценность. Издание отмечает, что в 2023 году Украина получила ограниченное количество этих танков: всего 10 шведских Strv 122 и 21 немецко-португальский Leopard 2A6. Ранее на одном из участков фронта в Курской области возникла «дорога смерти», где была обнаружена подбитая техника ВСУ. Российские силы смогли парализовать противника для группировки в Ольговке. При этом по украинской технике работают в связке артиллерия и ударные дроны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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