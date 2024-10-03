Под Курском появилась «дорога смерти» ВСУ

Судоплатов: ВС РФ парализовали подвоз противника в Курской области
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ВСУ.stock, бтр, бронетранспортер, всу
Подбитая техника ВСУ обнаружена на «дороге смерти» под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

На одном из участков фронта в Курской области возникла «дорога смерти», где была обнаружена подбитая техника ВСУ. Соответствующую видеозапись опубликовали в telegram-канале «Судоплатов».

«Дорога смерти на Коренево. <…> Парни смогли парализовать подвоз противника для группировки в населенном пункте Ольговка», — цитирует «Лента.ру» со ссылкой на канал. Указывается, что по технике ВСУ работают в связке артиллерия и ударные дроны.

Ранее Минобороны России сообщало, что украинские силы потеряли более 18 тысяч солдат во время сражений в Курской области. Кроме того, за этот же период противник лишился 133 танков.

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На одном из участков фронта в Курской области возникла «дорога смерти», где была обнаружена подбитая техника ВСУ. Соответствующую видеозапись опубликовали в telegram-канале «Судоплатов». «Дорога смерти на Коренево. <…> Парни смогли парализовать подвоз противника для группировки в населенном пункте Ольговка», — цитирует «Лента.ру» со ссылкой на канал. Указывается, что по технике ВСУ работают в связке артиллерия и ударные дроны. Ранее Минобороны России сообщало, что украинские силы потеряли более 18 тысяч солдат во время сражений в Курской области. Кроме того, за этот же период противник лишился 133 танков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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