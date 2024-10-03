Под Курском появилась «дорога смерти» ВСУ

На одном из участков фронта в Курской области возникла «дорога смерти», где была обнаружена подбитая техника ВСУ. Соответствующую видеозапись опубликовали в telegram-канале «Судоплатов».
«Дорога смерти на Коренево. <…> Парни смогли парализовать подвоз противника для группировки в населенном пункте Ольговка», — цитирует «Лента.ру» со ссылкой на канал. Указывается, что по технике ВСУ работают в связке артиллерия и ударные дроны.
Ранее Минобороны России сообщало, что украинские силы потеряли более 18 тысяч солдат во время сражений в Курской области. Кроме того, за этот же период противник лишился 133 танков.
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