Стало известно о «глазастых» домах, которые помогали гарнизону ВСУ в Угледаре

«Глазастые» дома, на которых устанвлены камеры, помогали ВСУ в Угледаре
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Клипарт по теме Видеонаблюдение. Пермь, камеры наблюдения
По камерам наблюдения украинская армия отслеживала передвижения ВС РФ и могла ударить по технике Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Многоэтажные дома Угледаре, на которых Вооруженные силы Украины установили камеры наблюдения, помогали украинской армии отслеживать перемещения ВС РФ. Об этом рассказал командир 95-го стрелкового полка ДНР с позывным Сид, участвовавший в штурме города.

«Дело в том, что, кроме непрерывно висящих в небе коптеров, на многоэтажках у вэсэушников стояли стационарные камеры. Соответственно, они видели все», — передают РИА «Новости» слова Сида. После того, как за четыре дня у меня подбили три машины, я запретил любые перемещения.

Командир также отметил, что после этого российские солдаты решили прорубить «дорогу жизни», чтобы возить по ней боеприпасы и продукты на мотоциклах. Однако все приходилось нести на руках из-за открытой местности. Тогда бойцы ВС РФ сделали самоходные тележки на электродвигателе для доставки грузов. Ее оператор находился в безопасном месте.

Ранее стало известно об освобождении Угледара российскими войсками. Танкисты группировки «Восток» сыграли решающую роль в штурмах последних укреплений ВСУ в Угледаре, передает RT. По данным Минобороны РФ, экипаж танка прокладывал путь штурмовикам и выдержал четыре подрыва противотанковых мин.

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Многоэтажные дома Угледаре, на которых Вооруженные силы Украины установили камеры наблюдения, помогали украинской армии отслеживать перемещения ВС РФ. Об этом рассказал командир 95-го стрелкового полка ДНР с позывным Сид, участвовавший в штурме города. «Дело в том, что, кроме непрерывно висящих в небе коптеров, на многоэтажках у вэсэушников стояли стационарные камеры. Соответственно, они видели все», — передают РИА «Новости» слова Сида. После того, как за четыре дня у меня подбили три машины, я запретил любые перемещения. Командир также отметил, что после этого российские солдаты решили прорубить «дорогу жизни», чтобы возить по ней боеприпасы и продукты на мотоциклах. Однако все приходилось нести на руках из-за открытой местности. Тогда бойцы ВС РФ сделали самоходные тележки на электродвигателе для доставки грузов. Ее оператор находился в безопасном месте. Ранее стало известно об освобождении Угледара российскими войсками. Танкисты группировки «Восток» сыграли решающую роль в штурмах последних укреплений ВСУ в Угледаре, передает RT. По данным Минобороны РФ, экипаж танка прокладывал путь штурмовикам и выдержал четыре подрыва противотанковых мин.
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