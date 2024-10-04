Стало известно о «глазастых» домах, которые помогали гарнизону ВСУ в Угледаре

Многоэтажные дома Угледаре, на которых Вооруженные силы Украины установили камеры наблюдения, помогали украинской армии отслеживать перемещения ВС РФ. Об этом рассказал командир 95-го стрелкового полка ДНР с позывным Сид, участвовавший в штурме города.
«Дело в том, что, кроме непрерывно висящих в небе коптеров, на многоэтажках у вэсэушников стояли стационарные камеры. Соответственно, они видели все», — передают РИА «Новости» слова Сида. После того, как за четыре дня у меня подбили три машины, я запретил любые перемещения.
Командир также отметил, что после этого российские солдаты решили прорубить «дорогу жизни», чтобы возить по ней боеприпасы и продукты на мотоциклах. Однако все приходилось нести на руках из-за открытой местности. Тогда бойцы ВС РФ сделали самоходные тележки на электродвигателе для доставки грузов. Ее оператор находился в безопасном месте.
Ранее стало известно об освобождении Угледара российскими войсками. Танкисты группировки «Восток» сыграли решающую роль в штурмах последних укреплений ВСУ в Угледаре, передает RT. По данным Минобороны РФ, экипаж танка прокладывал путь штурмовикам и выдержал четыре подрыва противотанковых мин.
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Многоэтажные дома Угледаре, на которых Вооруженные силы Украины установили камеры наблюдения, помогали украинской армии отслеживать перемещения ВС РФ. Об этом рассказал командир 95-го стрелкового полка ДНР с позывным Сид, участвовавший в штурме города. «Дело в том, что, кроме непрерывно висящих в небе коптеров, на многоэтажках у вэсэушников стояли стационарные камеры. Соответственно, они видели все», — передают РИА «Новости» слова Сида. После того, как за четыре дня у меня подбили три машины, я запретил любые перемещения. Командир также отметил, что после этого российские солдаты решили прорубить «дорогу жизни», чтобы возить по ней боеприпасы и продукты на мотоциклах. Однако все приходилось нести на руках из-за открытой местности. Тогда бойцы ВС РФ сделали самоходные тележки на электродвигателе для доставки грузов. Ее оператор находился в безопасном месте. Ранее стало известно об освобождении Угледара российскими войсками. Танкисты группировки «Восток» сыграли решающую роль в штурмах последних укреплений ВСУ в Угледаре, передает RT. По данным Минобороны РФ, экипаж танка прокладывал путь штурмовикам и выдержал четыре подрыва противотанковых мин.