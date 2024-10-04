Песков — URA.RU: Киев продолжает играть с огнем вблизи Курской АЭС

Киевские власти продолжают создавать угрозу безопасности Курской АЭС. Эта информация доводится до представителей МАГАТЭ, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об очередной попытке атаковать атомную станцию.
«Да, Киев продолжает играть с огнем. Мы доводим это до сведения представителей МАГАТЭ», — заявил Песков. Он также добавил, что пока контактов с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси у президента Путина не планируется.
ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС 3 октября. Один из снарядов был сбир российской системой ПВО примерно в пяти километрах от станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно подтверждал, что угроза АЭС существует, но никогда не называл прямо, кто создает эти угрозы. Сегодня стало известно о гибели в результате подрыва автомобиля начальника пункта пропусков службы безопасности Запорожской АЭС Андрея Короткого. На днях Гросси заявил о своем намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
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