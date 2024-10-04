Песков — URA.RU: Киев продолжает играть с огнем вблизи Курской АЭС

Песков: Киев продолжает играть с огнем вблизи Курской АЭС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кремле отреагировали на новую атаку на Курскую АЭС
В Кремле отреагировали на новую атаку на Курскую АЭС Фото:

Киевские власти продолжают создавать угрозу безопасности Курской АЭС. Эта информация доводится до представителей МАГАТЭ, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об очередной попытке атаковать атомную станцию.

«Да, Киев продолжает играть с огнем. Мы доводим это до сведения представителей МАГАТЭ», — заявил Песков. Он также добавил, что пока контактов с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси у президента Путина не планируется.

ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС 3 октября. Один из снарядов был сбир российской системой ПВО примерно в пяти километрах от станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно подтверждал, что угроза АЭС существует, но никогда не называл прямо, кто создает эти угрозы. Сегодня стало известно о гибели в результате подрыва автомобиля начальника пункта пропусков службы безопасности Запорожской АЭС Андрея Короткого. На днях Гросси заявил о своем намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киевские власти продолжают создавать угрозу безопасности Курской АЭС. Эта информация доводится до представителей МАГАТЭ, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об очередной попытке атаковать атомную станцию. «Да, Киев продолжает играть с огнем. Мы доводим это до сведения представителей МАГАТЭ», — заявил Песков. Он также добавил, что пока контактов с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси у президента Путина не планируется. ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС 3 октября. Один из снарядов был сбир российской системой ПВО примерно в пяти километрах от станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно подтверждал, что угроза АЭС существует, но никогда не называл прямо, кто создает эти угрозы. Сегодня стало известно о гибели в результате подрыва автомобиля начальника пункта пропусков службы безопасности Запорожской АЭС Андрея Короткого. На днях Гросси заявил о своем намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...