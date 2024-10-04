04 октября 2024

В Тюмени из окна многоэтажки выпал человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина скончался на месте трагедии
Мужчина скончался на месте трагедии Фото:

В Тюмени вечером 4 октября из окна многоэтажного дома по улице 50 лет Октября выпал мужчина. Кадрами после трагедии поделились очевидцы в соцсети.

«Трагедия в доме №63г на 50 лет Октября в Тюмени. Из окна многоэтажки выпал мужчина», — сообщается в telegram-канале «Паблик Тюмень».

Очевидцы разместили в соцсети кадры работа правоохранителей на месте произошедшего. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу депздрава области. Там подтвердили вызов на адрес и информацию о гибели человека.

«Вызов поступил в 19:47, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 19:59. Медики констатировали смерть пациента», — говорится в сообщении.

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В Тюмени вечером 4 октября из окна многоэтажного дома по улице 50 лет Октября выпал мужчина. Кадрами после трагедии поделились очевидцы в соцсети. «Трагедия в доме №63г на 50 лет Октября в Тюмени. Из окна многоэтажки выпал мужчина», — сообщается в telegram-канале «Паблик Тюмень». Очевидцы разместили в соцсети кадры работа правоохранителей на месте произошедшего. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу депздрава области. Там подтвердили вызов на адрес и информацию о гибели человека. «Вызов поступил в 19:47, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 19:59. Медики констатировали смерть пациента», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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