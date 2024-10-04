В Тюмени вечером 4 октября из окна многоэтажного дома по улице 50 лет Октября выпал мужчина. Кадрами после трагедии поделились очевидцы в соцсети.
«Трагедия в доме №63г на 50 лет Октября в Тюмени. Из окна многоэтажки выпал мужчина», — сообщается в telegram-канале «Паблик Тюмень».
Очевидцы разместили в соцсети кадры работа правоохранителей на месте произошедшего. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу депздрава области. Там подтвердили вызов на адрес и информацию о гибели человека.
«Вызов поступил в 19:47, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 19:59. Медики констатировали смерть пациента», — говорится в сообщении.
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