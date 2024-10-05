Военблогера «Тринадцатого», который сражался за Донбасс с 2014 года, задержали

Военный блогер Егор Гузенко, известный под псевдонимом «Тринадцатый», был задержан в Ставропольском крае. Сообщается, что в 2023 году он сбежал из-под домашнего ареста в зону специальной военной операции и был объявлен в федеральный розыск.
«Военный блогер „Тринадцатый“ задержан в Ставропольском крае», — сообщает telegram-канал Shot. Его задержание произошло во время концерта в Новопавловске, в настоящее время он находится в отделении полиции.
Гузенко, участвовавший в боевых действиях на Донбассе с 2014 года, был задержан осенью 2021 года в Петербурге. После инцидента с дракой и попытки снять наручники в отделении полиции, он был помещен под домашний арест. Несмотря на это, блогер покинул место своего пребывания и направился в зону СВО.
Военный корреспондент Борис Рожин выразил поддержку блогеру. «Надеюсь, что все разрешится и Егор продолжит воевать», — подчеркнул Рожин.
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