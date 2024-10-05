Военблогера «Тринадцатого», который сражался за Донбасс с 2014 года, задержали

05 октября 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Военный блогер Егор Гузенко задержан в Ставропольском крае Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военный блогер Егор Гузенко, известный под псевдонимом «Тринадцатый», был задержан в Ставропольском крае. Сообщается, что в 2023 году он сбежал из-под домашнего ареста в зону специальной военной операции и был объявлен в федеральный розыск. «Военный блогер „Тринадцатый“ задержан в Ставропольском крае», — сообщает telegram-канал Shot. Его задержание произошло во время концерта в Новопавловске, в настоящее время он находится в отделении полиции. Гузенко, участвовавший в боевых действиях на Донбассе с 2014 года, был задержан осенью 2021 года в Петербурге. После инцидента с дракой и попытки снять наручники в отделении полиции, он был помещен под домашний арест. Несмотря на это, блогер покинул место своего пребывания и направился в зону СВО. Военный корреспондент Борис Рожин выразил поддержку блогеру. «Надеюсь, что все разрешится и Егор продолжит воевать», — подчеркнул Рожин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный блогер Егор Гузенко, известный под псевдонимом «Тринадцатый», был задержан в Ставропольском крае. Сообщается, что в 2023 году он сбежал из-под домашнего ареста в зону специальной военной операции и был объявлен в федеральный розыск. «Военный блогер „Тринадцатый“ задержан в Ставропольском крае», — сообщает telegram-канал Shot. Его задержание произошло во время концерта в Новопавловске, в настоящее время он находится в отделении полиции. Гузенко, участвовавший в боевых действиях на Донбассе с 2014 года, был задержан осенью 2021 года в Петербурге. После инцидента с дракой и попытки снять наручники в отделении полиции, он был помещен под домашний арест. Несмотря на это, блогер покинул место своего пребывания и направился в зону СВО. Военный корреспондент Борис Рожин выразил поддержку блогеру. «Надеюсь, что все разрешится и Егор продолжит воевать», — подчеркнул Рожин.