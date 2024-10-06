«С днем рождения, президент»: поздравительные листовки для Путина расклеили в Италии. Фото

В Италии расклеили поздравительные листовки в честь дня рождения Путина

06 октября 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

В Италии расклеили поздравительные листовки в честь дня рождения Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU В городе Генуя (Италия) вышли информационные бюллетени с поздравлением президента РФ Владимира Путина с днем рождения на английском и итальянском языках. Инициатива расклейки принадлежит ассоциации Contronarrazione и основателю telegram-канала «Донбасс Италия» журналисту Винченцо Лоруссо. «Мы расклеили около сотни листовок по всей Генуе и готовим новую акцию, отражающую мнение большинства итальянцев, но оно скрывается СМИ мейнстрима», — рассказал Лоруссо. Его слова приводит ТАСС. Ассоциация Contronarrazione активно ведет telegram-канал, предоставляя альтернативную информацию о конфликтах в мире, в том числе на Украине. Активисты движения, выступающие против фашизма и действий Израиля, также призывают к прекращению поставок оружия на Украину и Израилю. Они также участвуют в акции «Бессмертный полк». Развитие проявления поддержки России уже занимало место в Италии, когда в разных городах развешивали плакаты с посланием «Россия не наш враг». Несмотря на попытку властей снять эти плакаты в Риме, они были широко распространены по всей стране благодаря инициативе общественных активистов из Вероны. Тогда, по словам лидера организации Пальмарино Дзоккателли, в Вероне состоялся видеомост с Донецком. Он также отметил, что в Италии многие люди понимают настоящую причину украинского конфликта и природу киевского режима, однако центральные СМИ проводят антироссийскую политику, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Генуя (Италия) вышли информационные бюллетени с поздравлением президента РФ Владимира Путина с днем рождения на английском и итальянском языках. Инициатива расклейки принадлежит ассоциации Contronarrazione и основателю telegram-канала «Донбасс Италия» журналисту Винченцо Лоруссо. «Мы расклеили около сотни листовок по всей Генуе и готовим новую акцию, отражающую мнение большинства итальянцев, но оно скрывается СМИ мейнстрима», — рассказал Лоруссо. Его слова приводит ТАСС. Ассоциация Contronarrazione активно ведет telegram-канал, предоставляя альтернативную информацию о конфликтах в мире, в том числе на Украине. Активисты движения, выступающие против фашизма и действий Израиля, также призывают к прекращению поставок оружия на Украину и Израилю. Они также участвуют в акции «Бессмертный полк». Развитие проявления поддержки России уже занимало место в Италии, когда в разных городах развешивали плакаты с посланием «Россия не наш враг». Несмотря на попытку властей снять эти плакаты в Риме, они были широко распространены по всей стране благодаря инициативе общественных активистов из Вероны. Тогда, по словам лидера организации Пальмарино Дзоккателли, в Вероне состоялся видеомост с Донецком. Он также отметил, что в Италии многие люди понимают настоящую причину украинского конфликта и природу киевского режима, однако центральные СМИ проводят антироссийскую политику, передает 360.ru.