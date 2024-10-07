Блиновская заболела в СИЗО

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У Блиновской поднялась температура в СИЗО Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская, арестованная по делу о неуплате налогов, заболела во время перевозки из СИЗО в Мосгорсуд. Уточняется, что у нее заболело горло и слегка поднялась температура.

«Елена Блиновская заболела в СИЗО», — сообщает издание Life.ru. По данным источника, в суде решался вопрос о продлении ареста на имущество Блиновской, в том числе на ее авто парк, куда входит Lamborghini Urus, Bentley Continental, Jeep Wrangler, Mitsubishi Outlander, мотоцикл Harley Davidson, снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл.

Ранее стало известно, что суд все-таки признал законным продление ареста имущества Блиновской. При этом суд одобрил снятие ареста с банковского счета ее отца.

Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на сумму 1,15 млрд рублей. Отмечается, что на данный момент она выплатила более 320 млн рублей. Блиновская была задержана в 2023 году при попытке покинуть страну. По решению суда, она пробудет под стражей до 2 февраля 2025 года. Известно, что ее муж также проходит по этому делу. Чтобы избежать наказания, он отправился на СВО.

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Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская, арестованная по делу о неуплате налогов, заболела во время перевозки из СИЗО в Мосгорсуд. Уточняется, что у нее заболело горло и слегка поднялась температура. «Елена Блиновская заболела в СИЗО», — сообщает издание Life.ru. По данным источника, в суде решался вопрос о продлении ареста на имущество Блиновской, в том числе на ее авто парк, куда входит Lamborghini Urus, Bentley Continental, Jeep Wrangler, Mitsubishi Outlander, мотоцикл Harley Davidson, снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл. Ранее стало известно, что суд все-таки признал законным продление ареста имущества Блиновской. При этом суд одобрил снятие ареста с банковского счета ее отца. Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на сумму 1,15 млрд рублей. Отмечается, что на данный момент она выплатила более 320 млн рублей. Блиновская была задержана в 2023 году при попытке покинуть страну. По решению суда, она пробудет под стражей до 2 февраля 2025 года. Известно, что ее муж также проходит по этому делу. Чтобы избежать наказания, он отправился на СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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