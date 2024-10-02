Юристы Блиновской погасили весь долг блогера по НДФЛ

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Блиновская выплатила 320 млн рублей долгов
Блиновская выплатила 320 млн рублей долгов Фото:
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Юристы блогера Елены Блиновской закрыли ее долг по НДФЛ (налог на доходы физических лиц), сейчас идет погашение НДС (налог на добавочную стоимость). Об этом сообщил адвокат «королевы марафонов». 

«Юристы Блиновской закрыли перед налоговой весь долг блогера по НДФЛ и начали погашать НДС», — передает ТАСС, Так, из 1,15 млрд рублей долга перед налоговой Блиновская выплатила более 320 млн рублей. 

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Юристы блогера Елены Блиновской закрыли ее долг по НДФЛ (налог на доходы физических лиц), сейчас идет погашение НДС (налог на добавочную стоимость). Об этом сообщил адвокат «королевы марафонов».  «Юристы Блиновской закрыли перед налоговой весь долг блогера по НДФЛ и начали погашать НДС», — передает ТАСС, Так, из 1,15 млрд рублей долга перед налоговой Блиновская выплатила более 320 млн рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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