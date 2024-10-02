Юристы Блиновской погасили весь долг блогера по НДФЛ

Блиновская выплатила 320 млн рублей долгов
новость из сюжетаСиловики задержали блогера Елену Блиновскую
Юристы блогера Елены Блиновской закрыли ее долг по НДФЛ (налог на доходы физических лиц), сейчас идет погашение НДС (налог на добавочную стоимость). Об этом сообщил адвокат «королевы марафонов».
«Юристы Блиновской закрыли перед налоговой весь долг блогера по НДФЛ и начали погашать НДС», — передает ТАСС, Так, из 1,15 млрд рублей долга перед налоговой Блиновская выплатила более 320 млн рублей.
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