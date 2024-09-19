Раскрыты детали контракта мужа Блиновской с Минобороны

Алексей Блиновский продолжит службу в зоне СВО
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Муж Елены Блиновской продолжит службу в зоне СВО Фото:

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской, Алексей Блиновский, продолжит службу в зоне СВО. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«В ближайшее время Алексея доставят в Москву для участия в следственных действиях, но сразу после этого он отправится обратно на передовую на Южно-Донецком направлении», — пишет telegram-канал. Однако силовики проверят подлинность контракта, который Блиновский заключил с Минобороны. Есть подозрения, что сделка состоялась в результате мошеннических действий при посредничестве адвоката Эльмана Пашаева. Накануне экс-защитника арестовали.

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Ранее Алексей Блиновский был признан потерпевшим по делу о мошенничестве. Бизнесмен встретился с адвокатом Пашаевым в Москве и передал ему около 45 млн рублей наличными, большая часть суммы была в долларах. Пашаев убедил последнего, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить и Блиновского, и его супругу от уголовной ответственности по ранее возбужденному в их отношении уголовному делу.

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Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской, Алексей Блиновский, продолжит службу в зоне СВО. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «В ближайшее время Алексея доставят в Москву для участия в следственных действиях, но сразу после этого он отправится обратно на передовую на Южно-Донецком направлении», — пишет telegram-канал. Однако силовики проверят подлинность контракта, который Блиновский заключил с Минобороны. Есть подозрения, что сделка состоялась в результате мошеннических действий при посредничестве адвоката Эльмана Пашаева. Накануне экс-защитника арестовали. Ранее Алексей Блиновский был признан потерпевшим по делу о мошенничестве. Бизнесмен встретился с адвокатом Пашаевым в Москве и передал ему около 45 млн рублей наличными, большая часть суммы была в долларах. Пашаев убедил последнего, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить и Блиновского, и его супругу от уголовной ответственности по ранее возбужденному в их отношении уголовному делу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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