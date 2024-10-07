Губернатор ХМАО Руслан Кухарук провел реформу стройблока правительства. Депстрой разделен на два департамента — один будет отвечать за строительство, другой за коммуналку. Департамент ЖКК и энергетики возглавит Каров. Он продолжит работу в окружном правительстве, сообщает источник в политическом истеблишменте округа.
«Кухарук разделил депстрой на два блока — один будет заниматься строительством и архитектурой, в торой — коммуналкой и энергетикой. Каров возглавит департамент ЖКХ. В депархитектуры и строительства пока назначен только исполняющий обязанности. Это врио руководителя департамента пространственного развития Андрей Тесля. Говорят, на место главного архитектора Кухарук планирует поставить своего человека, он вскоре должен приехать в Югру. В новой структуре правительства не будет департамента пространственного развития, его полномочия возьмет на себя реорганизованный депстрой», — сообщает инсайдер.
Дозвониться до Карова и подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Кухарук планирует переформатировать структуру правительства. В числе возможных обновлений источники сообщали о разделении депстроя.
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