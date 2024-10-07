Пермские власти анонсировали запуск водного такси

Пермские власти намерены запустить новый вид транспорта. Это водное такси, которое будет курсировать по Каме. С этой целью планируется закупить шесть современных катамаранов Looker 390.
«Эти суда смогут развивать скорость до 60 километров в час. По три катамарана будут работать на маршрутах от Перми I до Гайвы и до Краснокамска. Время в пути до Гайвы составит 10 минут. этот вид транспорта призван обеспечить быструю и комфортную связь между районами города и ближайшими населенными пунктами», — сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу краевого минтранса. Цену проезда и сроки запуска водного такси в ведомстве не уточнили.
Ранее Пермский край получил два ретро-судна. Это «Метеор» и теплоход «Восход». Власти планируют их восстановить, после чего запустить для работы на маршрутах Перми I до Осы и Чайковского.
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