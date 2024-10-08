США пригрозили Турции отключить от системы SWIFT из-за торговли с Россией

США пригрозили Турции отключением от SWIFT в случае продолжения торговли с Россией. Об этом рассказал зампредседателя турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу.
«Турция не может выступить против давления Вашингтона из-за угрозы США ввести эмбарго на международную торговлю с системой SWIFT и долларом», — передает слова Топкурулу РИА «Новости». Он добавил, что этот факт вынуждает Анкару сокращать торговлю с Россией. Турция не может противостоять давлению Вашингтона, так как основная торговля ведется в долларах, заключил Топкурулу.
Турецкие банки планируют прекратить сотрудничество с российскими финансовыми учреждениями. Исключение составляет только банк Emlak Katilim, который сможет продолжать заключать сделки. Остальные требуют документального подтверждения операций с Россией и Белоруссией, чтобы минимизировать риски при расчетах в долларах и евро.
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