В Челябинске 17 ноября в кинотеатре «Победа» состоится фестиваль гик-культуры и косплея Ural Geek Fest. Как сообщают организаторы, на мероприятии запланирована обновленная программа с множеством мастер-классов, конкурсов и тренингов. В анонсе заявили и о появлении фестивального квеста.
«Ural Geek Fest становится круче, чем когда-либо. Мы очень гордимся тем, какой масштаб создаем для вас! Из нового в программе: увеличенное количество мастер-классов, розыгрышей и интерактивов, квест по фестивалю, в рамках которого нужно будет выполнять задания и получать призы. Также будут проходить тренинги от психолога проекта. Он поможет справиться с переживаниями перед выступлением», — сообщается в группе «Ural Geek Fest 17 ноября» в соцсети «ВКонтакте».
Фестиваль сохранит формат косплей-шоу, который включает в себя показ превью-ролика участников на киноэкране, дефиле и смотр костюмов. Любители комиксов и анимации смогут насладиться хитами на большом экране, а также посетить большую ярмарку и принять участие в конкурсах с призами. Билеты скоро появятся в продаже, а цены стартуют от 800 рублей для гостей и 450 рублей для участников конкурсной программы.
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