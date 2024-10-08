08 октября 2024

В Челябинске пройдет фестиваль гик-культуры и косплея. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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Для участия в косплей-шоу необходимо отправить заявку
Для участия в косплей-шоу необходимо отправить заявку Фото:

В Челябинске 17 ноября в кинотеатре «Победа» состоится фестиваль гик-культуры и косплея Ural Geek Fest. Как сообщают организаторы, на мероприятии запланирована обновленная программа с множеством мастер-классов, конкурсов и тренингов. В анонсе заявили и о появлении фестивального квеста.

«Ural Geek Fest становится круче, чем когда-либо. Мы очень гордимся тем, какой масштаб создаем для вас! Из нового в программе: увеличенное количество мастер-классов, розыгрышей и интерактивов, квест по фестивалю, в рамках которого нужно будет выполнять задания и получать призы. Также будут проходить тренинги от психолога проекта. Он поможет справиться с переживаниями перед выступлением», — сообщается в группе «Ural Geek Fest 17 ноября» в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль сохранит формат косплей-шоу, который включает в себя показ превью-ролика участников на киноэкране, дефиле и смотр костюмов. Любители комиксов и анимации смогут насладиться хитами на большом экране, а также посетить большую ярмарку и принять участие в конкурсах с призами. Билеты скоро появятся в продаже, а цены стартуют от 800 рублей для гостей и 450 рублей для участников конкурсной программы.

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В Челябинске 17 ноября в кинотеатре «Победа» состоится фестиваль гик-культуры и косплея Ural Geek Fest. Как сообщают организаторы, на мероприятии запланирована обновленная программа с множеством мастер-классов, конкурсов и тренингов. В анонсе заявили и о появлении фестивального квеста. «Ural Geek Fest становится круче, чем когда-либо. Мы очень гордимся тем, какой масштаб создаем для вас! Из нового в программе: увеличенное количество мастер-классов, розыгрышей и интерактивов, квест по фестивалю, в рамках которого нужно будет выполнять задания и получать призы. Также будут проходить тренинги от психолога проекта. Он поможет справиться с переживаниями перед выступлением», — сообщается в группе «Ural Geek Fest 17 ноября» в соцсети «ВКонтакте». Фестиваль сохранит формат косплей-шоу, который включает в себя показ превью-ролика участников на киноэкране, дефиле и смотр костюмов. Любители комиксов и анимации смогут насладиться хитами на большом экране, а также посетить большую ярмарку и принять участие в конкурсах с призами. Билеты скоро появятся в продаже, а цены стартуют от 800 рублей для гостей и 450 рублей для участников конкурсной программы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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