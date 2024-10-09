Путин: Лукашенко сделал много, чтобы развить отношения России и Беларуси

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Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко в Кремле
Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко в Кремле Фото:

Белорусский лидер Александр Лукашенко внес огромный вклад в развитие двусторонних отношений между Россией и республикой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«В данном случае за особые заслуги в укреплении двухсторонних связей между Россией и Белоруссией. Вы очень многое сделали для этого», — заявил Путин во время встречи в Зеленой гостиной. Трансляция встречи проходит на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что сегодня Лукашенко будет вручена высшая государственная награда Российской Федерации — орден апостола Андрея Первозванного.

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Белорусский лидер Александр Лукашенко внес огромный вклад в развитие двусторонних отношений между Россией и республикой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «В данном случае за особые заслуги в укреплении двухсторонних связей между Россией и Белоруссией. Вы очень многое сделали для этого», — заявил Путин во время встречи в Зеленой гостиной. Трансляция встречи проходит на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что сегодня Лукашенко будет вручена высшая государственная награда Российской Федерации — орден апостола Андрея Первозванного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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