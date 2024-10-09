В ХМАО после заморозков придет потепление

В ХМАО температура воздуха прогреется до +5 градусов
На следующей неделе в ХМАО ожидается потепление после заморозков. Температура воздуха прогреется до +5 градусов, сообщает сервис Gismeteo.
«Ханты-Мансийск, вторник 15 октября +5. Среда +5, ясно», — сообщает Gismeteo.
В Сургуте на следующей неделе потеплеет до +4 градусов, пять дней погода не будет опускаться ниже нуля, синоптики обещают лишь небольшой снег с дождем. Аналогичная погода прогнозируется в Нижневартовске, Пыть-Яхе, Лангепасе, Нягани и Нефтеюганске.
Ранее URA.RU писало о заморозках в ХМАО. Синоптики прогнозируют температуру до -5 градусов и снегопады.
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