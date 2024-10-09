В ХМАО после заморозков придет потепление

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В ХМАО температура воздуха прогреется до +5 градусов
В ХМАО температура воздуха прогреется до +5 градусов Фото:

На следующей неделе в ХМАО ожидается потепление после заморозков. Температура воздуха прогреется до +5 градусов, сообщает сервис Gismeteo.

«Ханты-Мансийск, вторник 15 октября +5. Среда +5, ясно», — сообщает Gismeteo.

В Сургуте на следующей неделе потеплеет до +4 градусов, пять дней погода не будет опускаться ниже нуля, синоптики обещают лишь небольшой снег с дождем. Аналогичная погода прогнозируется в Нижневартовске, Пыть-Яхе, Лангепасе, Нягани и Нефтеюганске.

Ранее URA.RU писало о заморозках в ХМАО. Синоптики прогнозируют температуру до -5 градусов и снегопады.

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На следующей неделе в ХМАО ожидается потепление после заморозков. Температура воздуха прогреется до +5 градусов, сообщает сервис Gismeteo. «Ханты-Мансийск, вторник 15 октября +5. Среда +5, ясно», — сообщает Gismeteo. В Сургуте на следующей неделе потеплеет до +4 градусов, пять дней погода не будет опускаться ниже нуля, синоптики обещают лишь небольшой снег с дождем. Аналогичная погода прогнозируется в Нижневартовске, Пыть-Яхе, Лангепасе, Нягани и Нефтеюганске. Ранее URA.RU писало о заморозках в ХМАО. Синоптики прогнозируют температуру до -5 градусов и снегопады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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