Инфекционист предупредил россиян о продуктах, зараженных опасным вирусом

Смертельным вирусом Марбург можно заразиться через немытые бананы. Об этом сообщил врач-инфекционист Сергей Вознесенский.
«Заразиться лихорадкой Марбург через бананы или любые другие фрукты возможно», — заявил Вознесенский. Его слова приводит «Лента.ру». Он посоветовал тщательно мыть все овощи и фрукты перед употреблением, чтобы минимизировать риск попадания вируса в организм.
Инфекционист отметил, что вирус Марбург, подобно другим геморрагическим лихорадкам, может передаваться не только через пищу, но и при тесном контакте с зараженными людьми или животными. Врач подчеркнул, что вероятность заражения воздушно-капельным путем крайне низка. Такой способ передачи возможен лишь в исключительных случаях, например, когда с инфицированным человеком контактирует лицо с ослабленной иммунной системой.
Лихорадка Марбург — острое зоонозное вирусное заболевание. Оно характеризуется тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. В Роспотребнадзоре сообщили, что в России пока не зафиксировано ни одного случая заражения этим вирусом. Опасность этого вируса заключается в том, что противовирусных препаратов для лечения не существует. Пациентов лечат только поддерживающей терапией.
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