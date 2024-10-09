Инфекционист предупредил россиян о продуктах, зараженных опасным вирусом

Инфекционист Вознесенский: заразиться вирусом Марбург можно через немытые бананы
© Служба новостей «URA.RU»
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Заразиться вирусом Марбург можно через немытые бананы
Заразиться вирусом Марбург можно через немытые бананы Фото:

Смертельным вирусом Марбург можно заразиться через немытые бананы. Об этом сообщил врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

«Заразиться лихорадкой Марбург через бананы или любые другие фрукты возможно», — заявил Вознесенский. Его слова приводит «Лента.ру». Он посоветовал тщательно мыть все овощи и фрукты перед употреблением, чтобы минимизировать риск попадания вируса в организм.

Инфекционист отметил, что вирус Марбург, подобно другим геморрагическим лихорадкам, может передаваться не только через пищу, но и при тесном контакте с зараженными людьми или животными. Врач подчеркнул, что вероятность заражения воздушно-капельным путем крайне низка. Такой способ передачи возможен лишь в исключительных случаях, например, когда с инфицированным человеком контактирует лицо с ослабленной иммунной системой.

Лихорадка Марбург — острое зоонозное вирусное заболевание. Оно характеризуется тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. В Роспотребнадзоре сообщили, что в России пока не зафиксировано ни одного случая заражения этим вирусом. Опасность этого вируса заключается в том, что противовирусных препаратов для лечения не существует. Пациентов лечат только поддерживающей терапией.

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Смертельным вирусом Марбург можно заразиться через немытые бананы. Об этом сообщил врач-инфекционист Сергей Вознесенский. «Заразиться лихорадкой Марбург через бананы или любые другие фрукты возможно», — заявил Вознесенский. Его слова приводит «Лента.ру». Он посоветовал тщательно мыть все овощи и фрукты перед употреблением, чтобы минимизировать риск попадания вируса в организм. Инфекционист отметил, что вирус Марбург, подобно другим геморрагическим лихорадкам, может передаваться не только через пищу, но и при тесном контакте с зараженными людьми или животными. Врач подчеркнул, что вероятность заражения воздушно-капельным путем крайне низка. Такой способ передачи возможен лишь в исключительных случаях, например, когда с инфицированным человеком контактирует лицо с ослабленной иммунной системой. Лихорадка Марбург — острое зоонозное вирусное заболевание. Оно характеризуется тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. В Роспотребнадзоре сообщили, что в России пока не зафиксировано ни одного случая заражения этим вирусом. Опасность этого вируса заключается в том, что противовирусных препаратов для лечения не существует. Пациентов лечат только поддерживающей терапией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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