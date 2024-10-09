Путин по ВКС запустил серийную сборку Lada Aura

09 октября 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

Путин лично испытал Lada Aura, назвав ее хорошим и комфортным автомобилем. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин запустил серийное производство нового отечественного седана бизнес-класса Lada Aura. Церемония запуска прошла в формате видеоконференции с участием завода «Автоваз», расположенного в Самарской области. «Мы уверены в успехе этой модели, которая сочетает в себе передовые технологии и доступность для российских покупателей», — заявил Владимир Путин, передает ТАСС. Цена Lada Aura варьируется от 2,5 до 2,8 млн рублей, что делает ее привлекательной для широкого круга потребителей. Lada Aura представляет собой улучшенную версию модели Lada Vesta с расширенным пространством для пассажиров и отделкой из натуральной кожи. Автомобиль оснащен 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. Ожидается, что основными покупателями новинки станут службы такси, крупные компании и государственные организации. Первые экземпляры Lada Aura уже находятся в эксплуатации у Минфина, Ростеха и правительства Самарской области. Путин лично испытал Lada Aura, назвав ее хорошим и комфортным автомобилем, напоминает RT. Его положительные отзывы последовали после поездки на новом седане по участку трассы М-11 в июле текущего года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил о скором обновлении автопарка Госдумы: 17 председателей комитетов пересядут на новые отечественные седаны бизнес-класса Lada Aura. Поставки машин запланированы на конец текущего года, как сообщило Управление делами президента РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин запустил серийное производство нового отечественного седана бизнес-класса Lada Aura. Церемония запуска прошла в формате видеоконференции с участием завода «Автоваз», расположенного в Самарской области. «Мы уверены в успехе этой модели, которая сочетает в себе передовые технологии и доступность для российских покупателей», — заявил Владимир Путин, передает ТАСС. Цена Lada Aura варьируется от 2,5 до 2,8 млн рублей, что делает ее привлекательной для широкого круга потребителей. Lada Aura представляет собой улучшенную версию модели Lada Vesta с расширенным пространством для пассажиров и отделкой из натуральной кожи. Автомобиль оснащен 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. Ожидается, что основными покупателями новинки станут службы такси, крупные компании и государственные организации. Первые экземпляры Lada Aura уже находятся в эксплуатации у Минфина, Ростеха и правительства Самарской области. Путин лично испытал Lada Aura, назвав ее хорошим и комфортным автомобилем, напоминает RT. Его положительные отзывы последовали после поездки на новом седане по участку трассы М-11 в июле текущего года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил о скором обновлении автопарка Госдумы: 17 председателей комитетов пересядут на новые отечественные седаны бизнес-класса Lada Aura. Поставки машин запланированы на конец текущего года, как сообщило Управление делами президента РФ.