В центре Москвы горит 14-этажный жилой дом, известный под названием «Дом-корабль». Сильный огонь замечен в квартире на шестом этаже, сообщают в СМИ.
«Прямо сейчас горит знаменитый „Дом-корабль“ в центре Москвы на улице Большая Тульская. <…> возгорание началось около 40 минут назад. Сильное пламя вырывается из квартиры на шестом этаже», — пишет telegram-канал Shot.
По словам очевидцев произошедшего, были слышны крики о помощи. На данный момент информация о пострадавших уточняется. Спасатели проводят эвакуацию жителей. Попасть в горящую квартиру специалисты пока не могут, сообщает telegram-канал РЕН ТВ.
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