В Москве горит знаменитый «Дом-корабль». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В центре столицы загорелся "Дом-корабль" (фото из архива)
В центре столицы загорелся "Дом-корабль" (фото из архива) Фото:

В центре Москвы горит 14-этажный жилой дом, известный под названием «Дом-корабль». Сильный огонь замечен в квартире на шестом этаже, сообщают в СМИ.

«Прямо сейчас горит знаменитый „Дом-корабль“ в центре Москвы на улице Большая Тульская. <…> возгорание началось около 40 минут назад. Сильное пламя вырывается из квартиры на шестом этаже», — пишет telegram-канал Shot.

По словам очевидцев произошедшего, были слышны крики о помощи. На данный момент информация о пострадавших уточняется. Спасатели проводят эвакуацию жителей. Попасть в горящую квартиру специалисты пока не могут, сообщает telegram-канал РЕН ТВ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Москвы горит 14-этажный жилой дом, известный под названием «Дом-корабль». Сильный огонь замечен в квартире на шестом этаже, сообщают в СМИ. «Прямо сейчас горит знаменитый „Дом-корабль“ в центре Москвы на улице Большая Тульская. <…> возгорание началось около 40 минут назад. Сильное пламя вырывается из квартиры на шестом этаже», — пишет telegram-канал Shot. По словам очевидцев произошедшего, были слышны крики о помощи. На данный момент информация о пострадавших уточняется. Спасатели проводят эвакуацию жителей. Попасть в горящую квартиру специалисты пока не могут, сообщает telegram-канал РЕН ТВ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...