Путин официально снял Антонова с поста посла РФ в США

Глава РФ Владимир Путин издал указ об освобождении от обязанностей посла России в США Анатолия Антонова
Президент России Владимир Путин издал указ об освобождении Анатолия Антонова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в США. Указ опубликован на официальном сайте правовых актов.
«Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», — говорится в документе, опубликованном на сайте. Также Антонов освобожден от обязанностей постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.