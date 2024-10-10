Путин официально снял Антонова с поста посла РФ в США

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Глава РФ Владимир Путин издал указ об освобождении от обязанностей посла России в США Анатолия Антонова
Глава РФ Владимир Путин издал указ об освобождении от обязанностей посла России в США Анатолия Антонова Фото:

Президент России Владимир Путин издал указ об освобождении Анатолия Антонова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в США. Указ опубликован на официальном сайте правовых актов.

«Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», — говорится в документе, опубликованном на сайте. Также Антонов освобожден от обязанностей постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.

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Президент России Владимир Путин издал указ об освобождении Анатолия Антонова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в США. Указ опубликован на официальном сайте правовых актов. «Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», — говорится в документе, опубликованном на сайте. Также Антонов освобожден от обязанностей постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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