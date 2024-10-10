В ЯНАО перекроют дороги из-за крестного хода в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы

Власти Ноябрьска сообщили, какие дороги перекроют из-за крестного хода
© Служба новостей «URA.RU»
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Дороги будут перекрыты по пути следования людей
Дороги будут перекрыты по пути следования людей Фото:

В Ноябрьске 13 октября пройдет крестный ход в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. В администрации города URA.RU сообщили, какие дороги будут перекрыты в этот день.

«Шествие пройдет по маршруту: храм в честь Архистратига Михаила — проспект Мира — улица Холмогорская — улица Уренгойская — место строительства храма Покрова Пресвятой Богородицы в районе квартала 9 улицы Уренгойской. Перекрытие будет по мере следования людей», — сообщили в пресс-службе Ноябрьска.

Шествие начнется после божественной литургии. Крестный ход пройдет с 10:30 до 12:30. 

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В Ноябрьске 13 октября пройдет крестный ход в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. В администрации города URA.RU сообщили, какие дороги будут перекрыты в этот день. «Шествие пройдет по маршруту: храм в честь Архистратига Михаила — проспект Мира — улица Холмогорская — улица Уренгойская — место строительства храма Покрова Пресвятой Богородицы в районе квартала 9 улицы Уренгойской. Перекрытие будет по мере следования людей», — сообщили в пресс-службе Ноябрьска. Шествие начнется после божественной литургии. Крестный ход пройдет с 10:30 до 12:30. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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