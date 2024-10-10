В ЯНАО перекроют дороги из-за крестного хода в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы

Дороги будут перекрыты по пути следования людей
В Ноябрьске 13 октября пройдет крестный ход в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. В администрации города URA.RU сообщили, какие дороги будут перекрыты в этот день.
«Шествие пройдет по маршруту: храм в честь Архистратига Михаила — проспект Мира — улица Холмогорская — улица Уренгойская — место строительства храма Покрова Пресвятой Богородицы в районе квартала 9 улицы Уренгойской. Перекрытие будет по мере следования людей», — сообщили в пресс-службе Ноябрьска.
Шествие начнется после божественной литургии. Крестный ход пройдет с 10:30 до 12:30.
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