В Нижневартовске горит склад рядом с магазином смазочных материалов: фото, видео

В Нижневартовске горит склад рядом с магазином смазочных материалов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске горит склад рядом с магазином масел
В Нижневартовске горит склад рядом с магазином масел Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) горит склад, расположенный на автодороге в город Радужный. Очевидцы сообщают, что рядом с промышленным объектом находится магазин смазочных материалов. Информацию о возгорании подтвердили в пожарной части Нижневартовска.

«Произошел пожар в арочном складе, расположенном в гаражном кооперативе „Речник“. В настоящее время пожарные расчеты локализовали горение на площади в 450 квадратных метров», — сообщили агентству URA.RU в пожарном отряде.

На момент прибытия пожарных на территории горел склад и автомобиль. В настоящее время огнеборцы продолжают работу по ликвидации возгорания. Пострадавших нет, стоявший рядом со строением грузовик сгорел. В тушении принимали участие 29 сотрудников МЧС и восемь единиц техники.

Автор видео: телеканал N1

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В Нижневартовске (ХМАО) горит склад, расположенный на автодороге в город Радужный. Очевидцы сообщают, что рядом с промышленным объектом находится магазин смазочных материалов. Информацию о возгорании подтвердили в пожарной части Нижневартовска. «Произошел пожар в арочном складе, расположенном в гаражном кооперативе „Речник“. В настоящее время пожарные расчеты локализовали горение на площади в 450 квадратных метров», — сообщили агентству URA.RU в пожарном отряде. На момент прибытия пожарных на территории горел склад и автомобиль. В настоящее время огнеборцы продолжают работу по ликвидации возгорания. Пострадавших нет, стоявший рядом со строением грузовик сгорел. В тушении принимали участие 29 сотрудников МЧС и восемь единиц техники. Автор видео: телеканал N1
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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