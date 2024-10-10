В Нижневартовске горит склад рядом с магазином смазочных материалов

В Нижневартовске (ХМАО) горит склад, расположенный на автодороге в город Радужный. Очевидцы сообщают, что рядом с промышленным объектом находится магазин смазочных материалов. Информацию о возгорании подтвердили в пожарной части Нижневартовска.
«Произошел пожар в арочном складе, расположенном в гаражном кооперативе „Речник“. В настоящее время пожарные расчеты локализовали горение на площади в 450 квадратных метров», — сообщили агентству URA.RU в пожарном отряде.
На момент прибытия пожарных на территории горел склад и автомобиль. В настоящее время огнеборцы продолжают работу по ликвидации возгорания. Пострадавших нет, стоявший рядом со строением грузовик сгорел. В тушении принимали участие 29 сотрудников МЧС и восемь единиц техники.
Автор видео: телеканал N1
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