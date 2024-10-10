Independent: Зеленский не убедил Стармера снять запрет на удары по РФ

11 октября 2024 в 01:09 Размер текста - 17 +

Позиция Лондона по применению ракет Storm Shadow осталась прежней после переговоров с Зеленским Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания не изменила своей позиции о готовности снять запрет для Киева на нанесение ударов британскими ракетами Storm Shadow вглубь РФ после встречи премьер-министра страны Кира Стармера с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на представителя офиса Стармера. «Представитель премьер-министра Стармера заявил, что позиция по ракетам Storm Shadow не изменилась. Несмотря на встречу с Зеленским», — говорится в сообщении Independent. В ходе европейского турне Зеленский также опроверг слухи, что он обсуждал возможность прекращения огня с европейскими союзниками. По его словам, такая информация, появившаяся в СМИ, не имеет оснований. По итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном лидер Украины подчеркнул, что не рассматривает перемирие в обмен на гарантии безопасности от Запада, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания не изменила своей позиции о готовности снять запрет для Киева на нанесение ударов британскими ракетами Storm Shadow вглубь РФ после встречи премьер-министра страны Кира Стармера с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на представителя офиса Стармера. «Представитель премьер-министра Стармера заявил, что позиция по ракетам Storm Shadow не изменилась. Несмотря на встречу с Зеленским», — говорится в сообщении Independent. В ходе европейского турне Зеленский также опроверг слухи, что он обсуждал возможность прекращения огня с европейскими союзниками. По его словам, такая информация, появившаяся в СМИ, не имеет оснований. По итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном лидер Украины подчеркнул, что не рассматривает перемирие в обмен на гарантии безопасности от Запада, пишет «Национальная служба новостей».