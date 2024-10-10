10 октября 2024

Independent: Зеленский не убедил Стармера снять запрет на удары по РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Позиция Лондона по применению ракет Storm Shadow осталась прежней после переговоров с Зеленским Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Великобритания не изменила своей позиции о готовности снять запрет для Киева на нанесение ударов британскими ракетами Storm Shadow вглубь РФ после встречи премьер-министра страны Кира Стармера с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на представителя офиса Стармера.

«Представитель премьер-министра Стармера заявил, что позиция по ракетам Storm Shadow не изменилась. Несмотря на встречу с Зеленским», — говорится в сообщении Independent.

В ходе европейского турне Зеленский также опроверг слухи, что он обсуждал возможность прекращения огня с европейскими союзниками. По его словам, такая информация, появившаяся в СМИ, не имеет оснований. По итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном лидер Украины подчеркнул, что не рассматривает перемирие в обмен на гарантии безопасности от Запада, пишет «Национальная служба новостей».

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Великобритания не изменила своей позиции о готовности снять запрет для Киева на нанесение ударов британскими ракетами Storm Shadow вглубь РФ после встречи премьер-министра страны Кира Стармера с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на представителя офиса Стармера. «Представитель премьер-министра Стармера заявил, что позиция по ракетам Storm Shadow не изменилась. Несмотря на встречу с Зеленским», — говорится в сообщении Independent. В ходе европейского турне Зеленский также опроверг слухи, что он обсуждал возможность прекращения огня с европейскими союзниками. По его словам, такая информация, появившаяся в СМИ, не имеет оснований. По итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном лидер Украины подчеркнул, что не рассматривает перемирие в обмен на гарантии безопасности от Запада, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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