Военные США открыли огонь по союзным силам в Сирии

Инцидент произошел на северной окраине Дейр-эз-Зор
Американские военные применили артиллерию против союзных сирийской армии сил в районе Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает полевой источник в Сирии.
«Артиллерия американских военных четырежды открыла огонь по союзным силам в Хувейджа Сакр и Марийи», — рассказал сирийский полевой источник. Об этом сообщают РИА Новости. Также отмечается активное патрулирование армейскими вертолетами США территории вокруг военной базы Конико. Инцидент произошел на северной окраине Дейр-эз-Зор, где расположены военные объекты США.
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