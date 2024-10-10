Военные США открыли огонь по союзным силам в Сирии

11 октября 2024 в 05:45 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел на северной окраине Дейр-эз-Зор Фото: Министерство обороны Великобритании Американские военные применили артиллерию против союзных сирийской армии сил в районе Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает полевой источник в Сирии. «Артиллерия американских военных четырежды открыла огонь по союзным силам в Хувейджа Сакр и Марийи», — рассказал сирийский полевой источник. Об этом сообщают РИА Новости. Также отмечается активное патрулирование армейскими вертолетами США территории вокруг военной базы Конико. Инцидент произошел на северной окраине Дейр-эз-Зор, где расположены военные объекты США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские военные применили артиллерию против союзных сирийской армии сил в районе Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает полевой источник в Сирии. «Артиллерия американских военных четырежды открыла огонь по союзным силам в Хувейджа Сакр и Марийи», — рассказал сирийский полевой источник. Об этом сообщают РИА Новости. Также отмечается активное патрулирование армейскими вертолетами США территории вокруг военной базы Конико. Инцидент произошел на северной окраине Дейр-эз-Зор, где расположены военные объекты США.