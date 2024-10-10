10 октября 2024

Военные США открыли огонь по союзным силам в Сирии

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, пулемет, нато, обойма, наемник, stock
Инцидент произошел на северной окраине Дейр-эз-Зор Фото:

Американские военные применили артиллерию против союзных сирийской армии сил в районе Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает полевой источник в Сирии.

«Артиллерия американских военных четырежды открыла огонь по союзным силам в Хувейджа Сакр и Марийи», — рассказал сирийский полевой источник. Об этом сообщают РИА Новости. Также отмечается активное патрулирование армейскими вертолетами США территории вокруг военной базы Конико. Инцидент произошел на северной окраине Дейр-эз-Зор, где расположены военные объекты США.

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Американские военные применили артиллерию против союзных сирийской армии сил в районе Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает полевой источник в Сирии. «Артиллерия американских военных четырежды открыла огонь по союзным силам в Хувейджа Сакр и Марийи», — рассказал сирийский полевой источник. Об этом сообщают РИА Новости. Также отмечается активное патрулирование армейскими вертолетами США территории вокруг военной базы Конико. Инцидент произошел на северной окраине Дейр-эз-Зор, где расположены военные объекты США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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