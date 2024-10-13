В ХМАО чиновники вместо свежего асфальта уложили бетонные плиты

В деревне Ягурьяхе (ХМАО) по улице Таежной вместо обещанного асфальта на дорогу уложили бетонные плиты, также в ходе ремонта местные жители выявили много нарушений — от неустойчивых обочин до отсутствия съездов. Об этом URA.RU сообщила жительница деревни Ольга.
«Говорят, по документам здесь должен быть полноценный асфальт, но в мае этого года на дорогу уложили дорожные плиты. Ремонтируют полотно с разными нарушениями. К примеру, съездов с дороги нет, муж сам их провел к нашему дому. Обочины укрепили так, что нога проваливается, не то, что машина. Дорога получилась узкой из-за плит — не разъехаться без „карманов“ двум встречным легковушкам. Власти обещали до конца лета завершить работы, но они продолжаются до сих пор», — возмущена югорчанка.
В администрации Ханты-Мансийского района сообщили, согласно условиям контракта, дорога будет построена из плит, которые уложат на существующее утрамбованное основание. Контрактом также предусмотрены съезды с дороги.
«В ходе ремонта автомобильной дороги в деревне Ягурьях пришлось сменить подрядную организацию в связи с неисполнением обязательств по муниципальным контрактам», — пояснили журналисту агентства в районной мэрии. Все ремонтные работы закончат до конца октября.
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