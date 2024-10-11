Жительница ХМАО пожаловалась на травлю 4-летней дочки в детсаду

Жительница Радужного (ХМАО) пожаловалась на травлю своей четырехлетней дочери воспитателем детского сада «Рябинка». После случившегося, ребенку наняли психолога и перевели в другое дошкольное учреждение. Об этом URA.RU сообщила мама девочки Ольга (имя респондента изменено по его просьбе).
«С первого дня адаптации в садике дочь жаловалась на воспитателя. По рассказам дочери, ее били по рукам, не помогали одеваться зимой. Все это сопровождалось агрессивным поведением воспитателем в адрес ребенка. В итоге из дочери сделали изгоя, настроив против нее других ребят. Полгода понадобилось на восстановление психики дочери. До этого она отказывалась от приема пищи, не могла спокойно спать», — рассказала журналисту агентству Ольга.
По словам югорчанки, она писала жалобу по этой ситуации в разные инстанции, вплоть до аппарата президента РФ Владимира Путина, но отовсюду пришли лишь отписки. «Решили обойтись выговором для воспитателя детсада, потому что якобы для увольнения нет законных оснований. Недавно пообещали провести повторную окружную проверку по моему делу», — пояснила собеседница агентства.
URA.RU попросило прокомментировать ситуацию Департамент образования и науки ХМАО. Ответ на запрос ожидается.
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