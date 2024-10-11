Жители ХМАО бьют тревогу из-за залитых нечистотами подвалов. Видео

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Подвалы домов ЖК "Европейский" в Нижневартовске затопило нечистотами
Подвалы домов ЖК "Европейский" в Нижневартовске затопило нечистотами Фото:

Жильцы ЖК «Европейский» бьют тревогу из-за затопленных нечистотами подвалов. А из-за протекающей крыши в квартирах появилась плесень. Об этом сообщила организация общественников «Народный фронт» в соцсети «ВКонтакте».

«В Нижневартовске жители многоквартирных домов Осенняя 2, 2а и Рабочая, 47 страдают от затопления подвалов. Застройщик ООО „Вариант“ передал городским властям жилье, которое не подключено к централизованной канализации. В качестве временной меры используются септики и бытовые насосы, что приводит к частым затоплениям подвалов», — следует из сообщения.

Общественники, побывавшие в тех домах, также обнаружили проблемы с крышей. Из-за протечки кровли на стенах образуются трещины и появляется плесень. «Мы побывали в квартире, которую получила девочка, оставшаяся без попечения родителей. В квартире ужас. Стены покрыты грибком», — рассказал представитель «Народного фронта» Владимир Зиновьев в видеоролике, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Организация написала обращение в прокуратуру ХМАО.

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Жильцы ЖК «Европейский» бьют тревогу из-за затопленных нечистотами подвалов. А из-за протекающей крыши в квартирах появилась плесень. Об этом сообщила организация общественников «Народный фронт» в соцсети «ВКонтакте». «В Нижневартовске жители многоквартирных домов Осенняя 2, 2а и Рабочая, 47 страдают от затопления подвалов. Застройщик ООО „Вариант“ передал городским властям жилье, которое не подключено к централизованной канализации. В качестве временной меры используются септики и бытовые насосы, что приводит к частым затоплениям подвалов», — следует из сообщения. Общественники, побывавшие в тех домах, также обнаружили проблемы с крышей. Из-за протечки кровли на стенах образуются трещины и появляется плесень. «Мы побывали в квартире, которую получила девочка, оставшаяся без попечения родителей. В квартире ужас. Стены покрыты грибком», — рассказал представитель «Народного фронта» Владимир Зиновьев в видеоролике, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Организация написала обращение в прокуратуру ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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