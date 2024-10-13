ВСУ пытались атаковать Брянскую область

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Богомаз заявил, что пострадавших при атаке БПЛА нет
Богомаз заявил, что пострадавших при атаке БПЛА нет Фото:

Вооруженные силы Украины совершили попытку атаки с помощью беспилотника по территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — рассказал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что беспилотник уничтожили российские силы ПВО. 

Пострадавших после атаки БПЛА нет, отметил Богомаз. По словам губернатора, экстренные службы уже работают на месте происшествия.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО в течение ночи сбили 47 украинских беспилотников, передает 360.ru.  Над Краснодарским краем уничтожили 17 беспилотников, над  Курской областью — 12, над акваторией Азовского моря — 16, над Белгородской областью — два.

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Вооруженные силы Украины совершили попытку атаки с помощью беспилотника по территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — рассказал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что беспилотник уничтожили российские силы ПВО.  Пострадавших после атаки БПЛА нет, отметил Богомаз. По словам губернатора, экстренные службы уже работают на месте происшествия. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО в течение ночи сбили 47 украинских беспилотников, передает 360.ru.  Над Краснодарским краем уничтожили 17 беспилотников, над  Курской областью — 12, над акваторией Азовского моря — 16, над Белгородской областью — два.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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