ВСУ пытались атаковать Брянскую область

Вооруженные силы Украины совершили попытку атаки с помощью беспилотника по территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — рассказал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что беспилотник уничтожили российские силы ПВО.
Пострадавших после атаки БПЛА нет, отметил Богомаз. По словам губернатора, экстренные службы уже работают на месте происшествия.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО в течение ночи сбили 47 украинских беспилотников, передает 360.ru. Над Краснодарским краем уничтожили 17 беспилотников, над Курской областью — 12, над акваторией Азовского моря — 16, над Белгородской областью — два.
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