Мужчина в Уфе пытался убить соседа, спровоцировав взрыв газа

В Уфе после взрыва газа в квартире возбуждено уголовное дело

Подозреваемый в покушении на убийство госпитализирован с ожогами Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Уфе мужчина пытался убить соседа, спровоцировав взрыв газа. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

«Утром 13 октября 2024 года подозреваемый, испытывая личную неприязнь к своему соседу, решил его убить. Мужчина демонтировал заглушку с газовой трубы, установленную сотрудниками компании из-за неоплаченных счетов», — сообщили в ведомстве. Квартира наполнилась газом, после чего произошел хлопок и последующее возгорание.

В результате взрыва 66-летний подозреваемый получил ожоги, другая пострадавшая ранение ноги. В доме же повреждены несколько квартир, окна и подъезд. Также пять семей жильцов перевезли в пункт временного размещения.