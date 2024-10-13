Мужчина в Уфе пытался убить соседа, спровоцировав взрыв газа

В Уфе мужчина пытался убить соседа, спровоцировав взрыв газа. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.
«Утром 13 октября 2024 года подозреваемый, испытывая личную неприязнь к своему соседу, решил его убить. Мужчина демонтировал заглушку с газовой трубы, установленную сотрудниками компании из-за неоплаченных счетов», — сообщили в ведомстве. Квартира наполнилась газом, после чего произошел хлопок и последующее возгорание.
В результате взрыва 66-летний подозреваемый получил ожоги, другая пострадавшая ранение ноги. В доме же повреждены несколько квартир, окна и подъезд. Также пять семей жильцов перевезли в пункт временного размещения.
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