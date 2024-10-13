Мужчина в Уфе пытался убить соседа, спровоцировав взрыв газа

В Уфе после взрыва газа в квартире возбуждено уголовное дело
© Служба новостей «URA.RU»
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поселок Култаево. Пермь, газ, ввод газа, газопровод
Подозреваемый в покушении на убийство госпитализирован с ожогами Фото:

В Уфе мужчина пытался убить соседа, спровоцировав взрыв газа. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

«Утром 13 октября 2024 года подозреваемый, испытывая личную неприязнь к своему соседу, решил его убить. Мужчина демонтировал заглушку с газовой трубы, установленную сотрудниками компании из-за неоплаченных счетов», — сообщили в ведомстве. Квартира наполнилась газом, после чего произошел хлопок и последующее возгорание.

В результате взрыва 66-летний подозреваемый получил ожоги, другая пострадавшая ранение ноги. В доме же повреждены несколько квартир, окна и подъезд. Также пять семей жильцов перевезли в пункт временного размещения.

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В Уфе мужчина пытался убить соседа, спровоцировав взрыв газа. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. «Утром 13 октября 2024 года подозреваемый, испытывая личную неприязнь к своему соседу, решил его убить. Мужчина демонтировал заглушку с газовой трубы, установленную сотрудниками компании из-за неоплаченных счетов», — сообщили в ведомстве. Квартира наполнилась газом, после чего произошел хлопок и последующее возгорание. В результате взрыва 66-летний подозреваемый получил ожоги, другая пострадавшая ранение ноги. В доме же повреждены несколько квартир, окна и подъезд. Также пять семей жильцов перевезли в пункт временного размещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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