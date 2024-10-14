WSJ: в США заметили загадочный рой дронов над скоплением военных объектов

Над военными базами США в штате Вирджиния были замечены неизвестные беспилотники, сообщает Wall Street Journal. Пентагон пока не смог определить, кому принадлежат аппараты, несмотря на их регулярное появление над стратегически важными объектами.
«Дроны появлялись в небе в течение 45-60 минут после захода солнца и имели размеры около 6 метров», — рассказали свидетели, пишет Wall Street Journal. Полицейские пытались преследовать беспилотники, но безуспешно. Источники предполагают, что за инцидентами могут стоять Россия или Китай, которые испытывают реакцию американской обороны.
Ситуация привлекла внимание высших эшелонов власти США, включая президента Джо Байдена. В январе 2024 года был задержан подозреваемый — китайский студент, который сфотографировал военные объекты и пытался улететь в Китай, пишет РБК. Он признался в незаконной съемке и был приговорен к шести месяцам тюремного заключения.
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Над военными базами США в штате Вирджиния были замечены неизвестные беспилотники, сообщает Wall Street Journal. Пентагон пока не смог определить, кому принадлежат аппараты, несмотря на их регулярное появление над стратегически важными объектами. «Дроны появлялись в небе в течение 45-60 минут после захода солнца и имели размеры около 6 метров», — рассказали свидетели, пишет Wall Street Journal. Полицейские пытались преследовать беспилотники, но безуспешно. Источники предполагают, что за инцидентами могут стоять Россия или Китай, которые испытывают реакцию американской обороны. Ситуация привлекла внимание высших эшелонов власти США, включая президента Джо Байдена. В январе 2024 года был задержан подозреваемый — китайский студент, который сфотографировал военные объекты и пытался улететь в Китай, пишет РБК. Он признался в незаконной съемке и был приговорен к шести месяцам тюремного заключения.