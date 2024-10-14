Shot: подросток купил боевые патроны, чтобы убить одногруппников

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В Подмосковье студент колледжа, который купил патроны для убийства одногруппников, был задержан Фото:

В Подмосковье студент колледжа купил боевые патроны, чтобы убить своих одногруппников. На данный момент подросток задержан, возбуждено уголовное дело по статье о приобретении, сбыте и перевозке боеприпасов. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«17-летний студент колледжа из подмосковных Мытищ задержан за незаконную покупку боевых патронов. Проверяется версия, что он собирался устроить стрельбу в учебном заведении», — передает telegram-канал.

В конце сентября 2024 года молодой человек нашел в интернете сайт, на котором были в продаже патроны калибра девять миллиметров и заказал около двадцати штук. После доставки он хранил патроны у себя, а затем спрятал их в дачном доме во Владимирской области. Студент в колледже проявлял подозрительное поведение. Позже силовики провели обыск, в ходе которого были изъяты смартфон, ноутбук, часть огнестрельного оружия и патроны. Подросток был задержан.

Против студента возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте боеприпасов. Согласно имеющейся информации, подросток является студентом второго курса РУК в Мытищах и может быть приговорен к лишению свободы на срок до десяти лет. В настоящее время расследуется версия о его возможных намерениях устроить вооруженное нападение на одногруппников.

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В Подмосковье студент колледжа купил боевые патроны, чтобы убить своих одногруппников. На данный момент подросток задержан, возбуждено уголовное дело по статье о приобретении, сбыте и перевозке боеприпасов. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «17-летний студент колледжа из подмосковных Мытищ задержан за незаконную покупку боевых патронов. Проверяется версия, что он собирался устроить стрельбу в учебном заведении», — передает telegram-канал. В конце сентября 2024 года молодой человек нашел в интернете сайт, на котором были в продаже патроны калибра девять миллиметров и заказал около двадцати штук. После доставки он хранил патроны у себя, а затем спрятал их в дачном доме во Владимирской области. Студент в колледже проявлял подозрительное поведение. Позже силовики провели обыск, в ходе которого были изъяты смартфон, ноутбук, часть огнестрельного оружия и патроны. Подросток был задержан. Против студента возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте боеприпасов. Согласно имеющейся информации, подросток является студентом второго курса РУК в Мытищах и может быть приговорен к лишению свободы на срок до десяти лет. В настоящее время расследуется версия о его возможных намерениях устроить вооруженное нападение на одногруппников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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