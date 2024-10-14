В Башкирии мужчина ранил ножом полицейского на крыше ТЦ

15 октября 2024 в 01:37 Размер текста - 17 +

Ведется установление личности нападавшего Фото: Илья Московец © URA.RU Мужчина с ножом пытался порезать полицейских на крыше ТЦ в Стерлитамаке. Силовики вынуждены были применить оружие в ответ на нападение. Об этом сообщили в МВД Башкирии. «Прибывшие на вызов полицейские попытались успокоить агрессивно ведущего себя мужчину. Однако он забрался на крышу торгового центра и напал с ножом на полицейских, ранив одного. В результате было применено табельное оружие», — сообщили в МВД по Башкирии. В результате инцидента как сотрудник полиции, так и раненый злоумышленник получают медицинскую помощь. Ведется установление личности нападавшего и обстоятельств произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина с ножом пытался порезать полицейских на крыше ТЦ в Стерлитамаке. Силовики вынуждены были применить оружие в ответ на нападение. Об этом сообщили в МВД Башкирии. «Прибывшие на вызов полицейские попытались успокоить агрессивно ведущего себя мужчину. Однако он забрался на крышу торгового центра и напал с ножом на полицейских, ранив одного. В результате было применено табельное оружие», — сообщили в МВД по Башкирии. В результате инцидента как сотрудник полиции, так и раненый злоумышленник получают медицинскую помощь. Ведется установление личности нападавшего и обстоятельств произошедшего.