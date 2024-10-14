14 октября 2024

В Башкирии мужчина ранил ножом полицейского на крыше ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , полицейские, общежитие, подъезд, полиция, разруха, полицейский автомобиль
Ведется установление личности нападавшего Фото:

Мужчина с ножом пытался порезать полицейских на крыше ТЦ в Стерлитамаке. Силовики вынуждены были применить оружие в ответ на нападение. Об этом сообщили в МВД Башкирии.

«Прибывшие на вызов полицейские попытались успокоить агрессивно ведущего себя мужчину. Однако он забрался на крышу торгового центра и напал с ножом на полицейских, ранив одного. В результате было применено табельное оружие», — сообщили в МВД по Башкирии.

В результате инцидента как сотрудник полиции, так и раненый злоумышленник получают медицинскую помощь. Ведется установление личности нападавшего и обстоятельств произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мужчина с ножом пытался порезать полицейских на крыше ТЦ в Стерлитамаке. Силовики вынуждены были применить оружие в ответ на нападение. Об этом сообщили в МВД Башкирии. «Прибывшие на вызов полицейские попытались успокоить агрессивно ведущего себя мужчину. Однако он забрался на крышу торгового центра и напал с ножом на полицейских, ранив одного. В результате было применено табельное оружие», — сообщили в МВД по Башкирии. В результате инцидента как сотрудник полиции, так и раненый злоумышленник получают медицинскую помощь. Ведется установление личности нападавшего и обстоятельств произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...