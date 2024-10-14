В Башкирии мужчина ранил ножом полицейского на крыше ТЦ

Мужчина с ножом пытался порезать полицейских на крыше ТЦ в Стерлитамаке. Силовики вынуждены были применить оружие в ответ на нападение. Об этом сообщили в МВД Башкирии.
«Прибывшие на вызов полицейские попытались успокоить агрессивно ведущего себя мужчину. Однако он забрался на крышу торгового центра и напал с ножом на полицейских, ранив одного. В результате было применено табельное оружие», — сообщили в МВД по Башкирии.
В результате инцидента как сотрудник полиции, так и раненый злоумышленник получают медицинскую помощь. Ведется установление личности нападавшего и обстоятельств произошедшего.
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