Глава Сургута анонсировал строительство кольцевой дороги

В Сургуте в перспективе ближайших нескольких лет должна будет появиться кольцевая дорога, соединяющаяся с Тюменским трактом. Об этом глава города Максим Слепов сообщил во время пресс-конференции с журналистами.
«Часть объездной дороги, которая формируется сейчас за ТЦ „Сити Молл“, мы заканчиваем в этом сезоне. 16-ЮР, так называемая. Это как раз кусочек объездной дороги, которая будет выходить на Белый Яр. И, соответственно, в другую сторону — на Черный мыс. То есть, это позволит закольцевать город через Тюменский тракт», — заявил Слепов.
Глава Сургута также заявил о необходимости строительства дорожных развязок на пересечении Нефтеюганского шоссе с улицами Островского и Маяковского. Но эти планы пока можно назвать лишь перспективными, поскольку деньги на возведение объектов нигде не заложены.
В ближайшее время начнется строительств дорог в западной части города, на улицах Усольцева и Шидловского. «Первый этап строительства дороги по Усольцева уже идет. Проектно-технические работы ведутся. И в следующем году начнется строительно-монтажная работа», — добавил Слепов.
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