«Будет спаивать народ под свои песни»: Собчак перечислила свои пожелания по дизайну водки Shaman’a

Собчак высмеяла идею Shaman’a зарегистрировать бренд водки «Я русский»

16 октября 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Ксения Собчак в ироничном ключе прокомментировала идею Ярослава Дронова зарегистрировать свой бренд водки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская журналистка Ксения Собчак иронично отреагировала на идею артиста Ярослава Дронова (Shaman) создать собственный бренд водки под названием «Я русский». Высмеивая певца она отметила, что под такую водку на этикетке гармонично смотрелась бы клюква, березки и медведи с балалайкой. «Shaman будет спаивать народ под свои песни. Такого русского, значит, видит Ярослав в Год семьи? Торгующего водкой? <…> Надрыв и клюква не мое. Надеюсь, она будет на этикетках, там же мужики в лаптях, березки-красавицы и медведи-балалайки», — иронично отметила Собчак в своем telegram-канале. В посте она открыто ссылается на наиболее известную песню Дронова под названием «Я русский». В схожем ключе она решила довести идею Shaman до абсурда, намекнув на несоответствие социальной политике, которая сейчас популяризируется в обществе. Представители Ярослава Дронова 16 октября отметили, что артист планирует зарегистрировать собственный водочный бренд с названием «Я русский». Он ссылается на одноименную песню, благодаря которой Shaman и получил огромную популярность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская журналистка Ксения Собчак иронично отреагировала на идею артиста Ярослава Дронова (Shaman) создать собственный бренд водки под названием «Я русский». Высмеивая певца она отметила, что под такую водку на этикетке гармонично смотрелась бы клюква, березки и медведи с балалайкой. «Shaman будет спаивать народ под свои песни. Такого русского, значит, видит Ярослав в Год семьи? Торгующего водкой? <…> Надрыв и клюква не мое. Надеюсь, она будет на этикетках, там же мужики в лаптях, березки-красавицы и медведи-балалайки», — иронично отметила Собчак в своем telegram-канале. В посте она открыто ссылается на наиболее известную песню Дронова под названием «Я русский». В схожем ключе она решила довести идею Shaman до абсурда, намекнув на несоответствие социальной политике, которая сейчас популяризируется в обществе. Представители Ярослава Дронова 16 октября отметили, что артист планирует зарегистрировать собственный водочный бренд с названием «Я русский». Он ссылается на одноименную песню, благодаря которой Shaman и получил огромную популярность.