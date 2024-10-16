Представитель SHAMAN объяснил заявку певца на водку «Я русский»

Известный певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, планирует зарегистрировать собственный водочный бренд с названием «Я русский». Об этом сообщил представитель артиста Антон Коробков-Землянский.
«Подтверждаю», — заявил Землянский в ответ на вопрос о регистрации певцом бренда водки в Роспатенте. Его слова приводит «Лента.ру». Однако он не раскрыл подробностей о дальнейших планах или ориентировочных сроках запуска бренда.
По словам Землянского, новый бренд «Я русский» планируется развиваться в нескольких направлениях. Ассортимент предложений включает производство водки, управление сетью салонов красоты, а также открытие серии кафе и ресторанов. Кроме того, под эгидой бренда предполагается организация различных мастер-классов и шоу-программ. В перспективе под маркой «Я русский» могут появиться также продукты питания, одежда, ювелирные изделия и косметическая продукция.
Исполнитель SHAMAN подал две заявки в Роспатент. Первая касается регистрации торговой марки для водки под названием «Я русский», вторая охватывает широкий спектр товаров, включая возможность продажи секс-кукол и игрушек под этим брендом. Согласно telegram-каналу Baza, заявка от Ярослава Дронова была подана 12 октября и связана с его популярной песней «Я русский». Отдельно выделенная категория крепких алкогольных напитков лишь часть обширного списка, который также включает держатели для мела, шампуни для животных, уретральные зонды, телескопические прицелы для артиллерийских орудий и козырьки для шлемов. В общей сложности список товаров и услуг, которые могут носить название «русский», составляет 19 страниц.
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