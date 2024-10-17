Украинские военные грозятся оставить свои позиции под Харьковом из-за нехватки офицерского состава и боеприпасов, которые были переброшены в Курскую область. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья.
«Украинские военнослужащие из 143-й отдельной пехотной бригады ВСУ открыто обратились к своему командованию, угрожая массово и организованно оставить позиции на харьковском направлении», — передает РИА Новости слова подпольщика. Солдаты ВСУ заявляют о нехватке вооружения для защиты своих позиций от российской бронетехники, указывая на то, что значительные ресурсы были переброшены в Курскую область, оставив другие направления без поддержки.
На харьковском направлении в подразделениях ВСУ наблюдается дефицит офицерского состава, а также нехватка дронов, противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и боеприпасов. Кроме того, в этих частях зафиксирован высокий уровень дезертирства.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об ожесточенных боях на купянском направлении. Он отметил, что ВС РФ уже вплотную подошли к пяти населенным пунктам, передает RT.
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