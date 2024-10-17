Солдаты ВСУ пригрозили бросить позиции под Харьковом

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ВСУ не справляются с сопротивлением ВС РФ на харьковском направлении
ВСУ не справляются с сопротивлением ВС РФ на харьковском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные грозятся оставить свои позиции под Харьковом из-за нехватки офицерского состава и боеприпасов, которые были переброшены в Курскую область. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья.

«Украинские военнослужащие из 143-й отдельной пехотной бригады ВСУ открыто обратились к своему командованию, угрожая массово и организованно оставить позиции на харьковском направлении», — передает РИА Новости слова подпольщика. Солдаты ВСУ заявляют о нехватке вооружения для защиты своих позиций от российской бронетехники, указывая на то, что значительные ресурсы были переброшены в Курскую область, оставив другие направления без поддержки.

На харьковском направлении в подразделениях ВСУ наблюдается дефицит офицерского состава, а также нехватка дронов, противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и боеприпасов. Кроме того, в этих частях зафиксирован высокий уровень дезертирства.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об ожесточенных боях на купянском направлении. Он отметил, что ВС РФ уже вплотную подошли к пяти населенным пунктам, передает RT.

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Украинские военные грозятся оставить свои позиции под Харьковом из-за нехватки офицерского состава и боеприпасов, которые были переброшены в Курскую область. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья. «Украинские военнослужащие из 143-й отдельной пехотной бригады ВСУ открыто обратились к своему командованию, угрожая массово и организованно оставить позиции на харьковском направлении», — передает РИА Новости слова подпольщика. Солдаты ВСУ заявляют о нехватке вооружения для защиты своих позиций от российской бронетехники, указывая на то, что значительные ресурсы были переброшены в Курскую область, оставив другие направления без поддержки. На харьковском направлении в подразделениях ВСУ наблюдается дефицит офицерского состава, а также нехватка дронов, противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и боеприпасов. Кроме того, в этих частях зафиксирован высокий уровень дезертирства. Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об ожесточенных боях на купянском направлении. Он отметил, что ВС РФ уже вплотную подошли к пяти населенным пунктам, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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