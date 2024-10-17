Матвиенко заявила, что женщины не обязаны рожать

Законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри (идеология, суть которой заключается в осознанном отказе от детей), не обязывает женщину рожать. Кроме того, он не несет репрессивных мер, а, наоборот, защищает жителей России. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Главное и ключевое: эта законодательная инициатива ни в коей мере не ущемляет право каждого взрослого россиянина принимать личное самостоятельное решение о том, иметь или не иметь ребенка. Не навязывает женщине деторождение», — заявила Матвиенко. Ее слова приводит «Парламентская газета».
Ранее стало известно, что Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри. Пропагандировать данную идеологию запрещено в интернете, социальных сетях и медиа. Нарушителям грозит штраф 5 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.