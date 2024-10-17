Матвиенко заявила, что женщины не обязаны рожать

Матвиенко: запрет чайлдфри не навязывает женщине деторождение
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Генеральный совет партии "Единая Россия". Москва, матвиенко валентина
Россияне сами принимают решение о том, иметь ребенка или нет, сказала Матвиенко Фото:

Законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри (идеология, суть которой заключается в осознанном отказе от детей), не обязывает женщину рожать. Кроме того, он не несет репрессивных мер, а, наоборот, защищает жителей России. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Главное и ключевое: эта законодательная инициатива ни в коей мере не ущемляет право каждого взрослого россиянина принимать личное самостоятельное решение о том, иметь или не иметь ребенка. Не навязывает женщине деторождение», — заявила Матвиенко. Ее слова приводит «Парламентская газета».

Ранее стало известно, что Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри. Пропагандировать данную идеологию запрещено в интернете, социальных сетях и медиа. Нарушителям грозит штраф 5 миллионов рублей.

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Законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри (идеология, суть которой заключается в осознанном отказе от детей), не обязывает женщину рожать. Кроме того, он не несет репрессивных мер, а, наоборот, защищает жителей России. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Главное и ключевое: эта законодательная инициатива ни в коей мере не ущемляет право каждого взрослого россиянина принимать личное самостоятельное решение о том, иметь или не иметь ребенка. Не навязывает женщине деторождение», — заявила Матвиенко. Ее слова приводит «Парламентская газета». Ранее стало известно, что Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри. Пропагандировать данную идеологию запрещено в интернете, социальных сетях и медиа. Нарушителям грозит штраф 5 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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