Россиян будут штрафовать на пять млн за пропаганду чайлдфри

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Повседневная жизнь. Осень. Москва, ребенок, коляска, девушка, мама, прогулка, мать, женщина, отдых
Людей, пропагандирующих отказ от детей, будут штрафовать Фото:

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри (идеология, суть которой заключается в осознанном отказе от детей). Теперь соответствующая пропаганда будет запрещена не только в интернете, но также в кино, рекламе и других медиа. Данная инициатива была озвучена на пленарном заседании думы. Нарушителей будут штрафовать на 5 миллионов рублей.

«В первом чтении приняли законопроект, защищающий людей от пропаганды отказа от деторождения. Его поддержали 388 депутатов… Подчеркиваю, речь идет именно о запрете пропаганды отказа от деторождения», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Для юридических лиц штрафы будут составлять до пяти миллионов рублей. До 400 тысяч рублей — для физлиц.

Володин также является одним из инициаторов законопроекта. Кроме него инициативу поддержали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также другие депутаты и сенаторы.

При этом спикер Госдумы добавил, что запрет касается только пропаганды. Решение о том, стоит ли рожать детей или нет, должно оставаться только за женщиной, уточнил он. Запрет чайлдфри начал обсуждаться еще в конце октября.

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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри (идеология, суть которой заключается в осознанном отказе от детей). Теперь соответствующая пропаганда будет запрещена не только в интернете, но также в кино, рекламе и других медиа. Данная инициатива была озвучена на пленарном заседании думы. Нарушителей будут штрафовать на 5 миллионов рублей. «В первом чтении приняли законопроект, защищающий людей от пропаганды отказа от деторождения. Его поддержали 388 депутатов… Подчеркиваю, речь идет именно о запрете пропаганды отказа от деторождения», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Для юридических лиц штрафы будут составлять до пяти миллионов рублей. До 400 тысяч рублей — для физлиц. Володин также является одним из инициаторов законопроекта. Кроме него инициативу поддержали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также другие депутаты и сенаторы. При этом спикер Госдумы добавил, что запрет касается только пропаганды. Решение о том, стоит ли рожать детей или нет, должно оставаться только за женщиной, уточнил он. Запрет чайлдфри начал обсуждаться еще в конце октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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