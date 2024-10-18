В МИД РФ усомнились в адекватности Польши после слов о перехвате российских ракет

Заявления Польши о возможном перехвате российских ракет американской противоракетной обороной в Редзикове безответственны. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
«Среди стран НАТО Польша занимает наиболее радикальные позиции, их лидеры допускают безответственные заявления», — заявил Грушко в разговоре с РИА Новости. Так, замглавы МИД усомнился в адекватности польских властей.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что американская база с комплексами противоракетной обороны в польском Редзикове сможет сбивать иранские и российские ракеты, пишет RT. База откроется в ближайшее время, она состоит радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3.
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